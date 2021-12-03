مؤتمر رانيك الأول عن – رفض تشيلسي.. رونالدو وهالاند وحديثه مع سولشاير وكاريك وإدارة يونايتد

عقد رالف رانيك المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد مؤتمره الصحفي الأول اليوم الجمعة فور تسلمه مهمة قيادة الفريق رسميا.

وكان يونايتد أعلن في وقت سابق تعيين رانيك مدربا له لستة أشهر على أن يتولى دور المستشار الفني للنادي بعقد يمتد لعامين بعد ذلك.

وبدأ رانيك مؤتمره الصحفي قائلا: "شكرا لمجيئكم –يقصد الصحفيين- واستيقاظكم مبكرا ربما يكون هذا أبكر مؤتمر صحفي حضرته في حياتي".

وأكمل "في وقت ما طلب تشيلسي التعاقد معي لأكون مدربا مؤقتا لأربعة أشهر، والآن نحن هنا نتحدث عن عقد لستة أشهر ثم منصب استشاري لعامين، وعندما يتصل بك ناد مثل مانشستر يونايتد لمثل هذا الدور فلا يمكن رفض العرض".

وعن هدفه قال: "الهدف الأكبر بالنسبة لي هو إحداث المزيد من التوازن للفريق، لقد استقبلنا هدفين أمس ضد أرسنال وإن نظرنا لنتائج الفريق فنحن نستقبل هدفين وهذا كثير جدا، هذه ليست نوعية المباريات التي نحتاج لحدوثها كل مرة، علينا تقليل عامل الصدفة".

وبسؤاله هل يستطيع يونايتد تقليل الفجوة مع ثلاثي المقدمة تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول قال المدرب الألماني: "الأمر يتعلق بالفوز بالمباريات وفي النهاية أنا شخص طموح، نريد أن نحقق أقصى نجاح خلال الموسم الجاري".

واستدرك "لكن لنتحلى بالواقعية، الفارق بيننا وبين الثلاثة أندية الأخرى كبير، ولكن لنرى".

عن مصيره بعد الموسم وحديثه مع كاريك

وعن هل يريد تدريب يونايتد بشكل دائم بعد نهاية الستة أشهر قال: "الأشخاص الذين تحدثت معهم كانوا واضحين جدا معي أنا هنا لستة أشهر ولم نتحدث حول ما سيحدث في الصيف المقبل".

وأكمل "إن تحدثوا معي بعد ذلك فسنرى ما سيحدث، وإن سألتموني عن رأيي فربما أدلي بنفس التوصية التي قمت بها في لايبزيج مرتين، من الأفضل أن تعملون معي لسنة واحدة فقط".

وعن يونايتد بعد اعتزال مدربه التاريخي السير أليكس فيرجسون قال: "ليس من غير المعتاد بعد فترة ناجحة أن يحتاج النادي للبحث عن مسار جديد، لم يكن للنادي استمرارية في التعاقد مع اللاعبين والالتزام بجينات النادي".

وأردف رانيك "في المستقبل سيكون لدى أعضاء الإدارة وأنا نفس الرأي، من المهم عدم إجراء تغييرات كثيرة في الإدارة".

وعن مايكل كاريك الذي تولى مهمة تدريب الفريق مؤقتا "عرفته قبل يموين، وتحدثت معه لأكثر من ساعة وحاول إقناعه بالبقاء وفي النهاية كان علي تقبل قراره بالرحيل".

وشدد رانيك أنا أكثر من سعيد بالعمل مع الجهاز الفني الحالي فأنا أحتاج لخبراتهم، وسأحاول البحث عن فردين أو ثلاثة لينضموا لنا في الأسابيع المقبلة لكن بسبب خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي فالأمر لن يكون سهلا".

وعن الانتقالات قال: "لم نتحدث حول ذلك الأمر والآن الأهم هو التعرف على الفريق عن قرب فلدينا تشكيلة ليست بالصغيرة، ولدينا عددا كافيا من اللاعبين، ربما نتحدث عن اللاعبين الجدد في الشتاء".

واستدرك "لكن من واق خبرتي فالانتقالات الشتوية ليست الأنسب لضم صفقات وسيكون الأمر صعبا".

وعن رؤيته للمستقبل قال: "سيكون بالتركيز على مباراة مباراة خطوة بخطوة، يجب أن نتأكد من أنه لدينا الفرص الأكبر للفوز بالمباراة المقبلة، ولنجعل اللاعبين يفهمون أسلوبي".

وواصل "بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي منذ أكثر من ثلاث سنوات ويورجن كلوب مع ليفربول لخمس سنوات، توماس توخيل جاء لتشيلسي في شهر فبراير الماضي لكن في وقت مناسب هم متقدمون علينا قليلا بالطريقة التي يريدون تطويرها وأنا سعيد باللاعبين الذين أمتلكهم".

عن الفوز على أرسنال

وعن الفوز على أرسنال بثلاثة أهداف لهدفين قال: "لقد شعرت أن المباراة يمكن أن تنتهي 4-2 أو 3-3، لا نريد تلك النوعية من المباريات كمدرب وفي النهاية أنا أكثر من سعيد بالنتيجة التي أردناها".

وواصل "في الشوط الأول كنا مهتزين بعض الشيء ولم نكن محظوظين باستقبال الهدف وقلت لنفسي أين ديفيد دي خيا؟ بعد ذلك عانى الفريق من نقص الثقة وهذا طبيعي بالنظر لما حدث في الأسابيع الأخيرة لكن كان من المهم تسجيل التعادل قبل الشوط الأول".

وأردف "يمكنكم رؤية الإمكانات الموجودة في الفريق لنقل اللعب بعيدا عن منطقة الجزاء الخاصة بنا إلى منطقة أخرى نستطيع تشكيل خطورة منها".

عن هالاند ورونالدو

وبسؤاله عن إمكانية ضم إيرلينج هالاند من بروسيا دورتموند قال: "هذا هراء ليس هناك شرطا جزائيا في تعاقدي، ليس من المنطقي التكهن بأي لاعبين جدد، هالاند مهاجم رائع وأعرفه أفضل من الكثير من الناس لأنني كنت أعمل في سالزبورج في وقت تواجده هناك".

وتابع "لقد كنت منخرطا قليلا في ضم هالاند من مولدي النرويجي إلى سالزبورج لذلك أعرف نوعية اللاعب الذي هو عليه، والكل في العالم الآن يدرك مدى جودته".

وشدد رانيك "أنا سعيد باللاعبين الهجوميين لدينا ولدينا الكثير من اللاعبين الكبار في الهجوم ولا نحتاج للتحدث عن لاعب آخر".

وكشف "لقد تحدثت مع أولي جونار سولشاير مدرب الفريق الذي تحدث معي عن كل شيء يخص الفريق".

وعن المران قال: "الكرة حديثة تغيرت كثيرا في الـ10 سنوات الأخيرة إلى أكثر بدنية ومن أجل تطوير الفرق يجب أن ندرب الجسم والعقل".

وعن كريستيانو رونالدو قال رانيك: "يجب أن تتأقلم دائما مع أسلوب اللعب، رأيت رونالدو أمس خاصة في الشوط الثاني وفي سن الـ36 ما قدمه مدهش وفي سنه لم أر لاعبا يتمتع بنفس اللياقة البدنية وهو لاعب يستطيع صنع الفارق بسهولة".

وأتم "الأمر يتعلق بكيفية تطوير الفريق ككل وليس رونالدو فقط فنحن نلعب في أكثر دوري تنافسي في العالم لذا فنحن نحتاج كل اللاعبين وما رأيته من رونالدو أمس أنه يريد مساعدة الفريق واللاعبين الآخرين عليم القيام بالأمر ذاته".