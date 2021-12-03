لابورتا: ديمبيلي أفضل من مبابي.. يريد البقاء في برشلونة

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 12:45

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

يرى خوان لابورتا رئيس برشلونة أن عثمان ديمبيلي لاعب النادي أفضل من كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، مشيرا إلى رغبة الأول في الاستمرار مع الفريق.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال لابورتا لقناة TV3:"أحب ديمبيلي، الموقف واضح بالنسبة لي، إنه أفضل من مبابي. يريد البقاء ونحن كذلك".

وأضاف "وكلاء أعماله يبحثون عن عروض له، نود أن نظهر له أن الأمر لا يتعلق بالمال".

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ويأمل برشلونة استمرار ديمبيلي في صفوفه، فعقد اللاعب البالغ عمره 24 عاما ينتهي في يونيو المقبل.

وعانى ديمبيلي من إصابة جعلته يشارك في 3 مباريات فقط مع برشلونة في الموسم الجاري.

ويقضي الفرنسي موسمه الخامس مع برشلونة.

شارك مع الفريق إجمالا في 121 مباراة وسجل 30 هدفا وأرسل 21 تمريرة حاسمة.

وتوج مع برشلونة بخمسة ألقاب.

برشلونة عثمان ديمبيلي لابورتا
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