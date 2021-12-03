شطة: كاف أصبح لعبة في يد فيفا

يرى عبد المنعم حسين "شطة" نجم السودان والأهلي السابق والمدير الفني الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن الأخير بات تحت سيطرة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واعترض الأهلي بطل إفريقيا على الموعد الذي حدده فيفا لمباريات كأس العالم للأندية، نظرا لأن الأخيرة ستبدأ خلال الأيام الأخيرة من كأس إفريقيا.

وهو ما يهدد الأهلي بفقدان لاعبين، بسبب مشاركتهم في كأس إفريقيا، حين يخوض مونديال الأندية في الإمارات في فبراير المقبل.

وقال شطة عبر قناة ETC:"كاف أصبح لعبة في يد فيفا، لا نملك قراراتنا".

وواصل "خلال وجودي في إثيوبيا أثناء انتخابات كاف، وعندما ساند جياني إنفانتينو (رئيس فيفا) أحمد أحمد (الرئيس السابق لكاف) ضد عيسى حياتو (الرئيس الأسبق لكاف)، أتذكر صعود الأخير على المنصة وقوله: أرجو ألا تكونوا Slaves (عبيد) لفيفا والأوروبيين، حافظوا على كاف شامخا وألا يؤثر فيه سوى جمعيته العمومية، وألا يقاد من خارج إفريقيا".

وأضاف "سيب بلاتر (الرئيس السابق لفيفا) لم يكن يفعل شيئا دون استشارة حياتو. لقد استهانوا بكأس إفريقيا. هناك لجان من فيفا موجودة في الكاميرون تدير بطولة إفريقيا. لقد تم تصفية كاف من الخبرات، لا يوجد به شخص يستطيع إدارة بطولة".

وأتم "شراء الأصوات أصبح سهلا، كيف لكل أعضاء الجمعية العمومية أن يوافقوا على فكرة إقامة كأس العالم كل سنتين؟".

وترأس حياتو كاف من 1988 إلى 2017 وخلفه أحمد أحمد الذي رحل في نوفمبر 2020 إثر مخالفات.

وباتريس موتسيبي الجنوب إفريقي هو الرئيس الحالي لكاف بعد انتخابه في مارس الماضي.