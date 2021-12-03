مصدر من فاركو يكشف لـ في الجول حقيقة بيع محمد صبحي لـ الأهلي
الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 11:02
كتب : أحمد الخولي
هل ما يتردد عن بيع فاركو لحارسه محمد صبحي إلى الأهلي صحيح؟
أجاب مصدر مسؤول في فاركو –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "لا توجد أي صحة لتلك الأنباء على الإطلاق".
وواصل "ما يقال حول نيتنا تفعيل بند شراء صبحي من الزمالك لبيعه إلى الأهلي لا أساس له من الصحة وبه عدم تقدير وقلة احترام للنادي".
وشدد "فاركو لا يقبل أن يكون وسيط أو ترانزيت لانتقالات اللاعبين بين مختلف الأندية المتنافسة في مصر".
وانضم محمد صبحي إلى فاركو قادما من الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة.
ويحق لفاركو ضم صبحي نهائيا مقابل 20 مليون جنيه.
الحارس صاحب الـ22 عاما شارك مع فاركو في ست مباريات استقبل خلالهم خمسة أهداف وحافظ على نظافة شباكه مرتين.
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