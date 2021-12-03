أرتيتا: ما قدمناه ليس كافيا.. حين تتلقى 3 أهداف في أولد ترافورد لا يمكنك الخروج بشيء

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال اعتقاده أن الفريق بحاجة للتحسن بعد خسارته أمام مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "أنا محبط لأننا لم نخرج بشيء من المباراة. حين تتلقى ثلاثة أهداف في أولد ترافورد من الصعب أن تخرج بشيء من المباراة".

وأضاف "أرى الكثير من الإيجابيات، ولكنها لم تكن كافية للحصول على أي شيء من المباراة".

وتابع "بدأنا المباراة بصورة جيدة ولكننا منحناهم بعض الزخم. خسرنا بعض الكرات البسيطة ولم ننجح في الخروج من الضغط لأننا كنا ندافع بعمق أكبر".

وأوضح "في الشوط الثاني دانت لنا السيطرة التامة ولكن ارتكبنا الخطأ الذي كلفنا المباراة".

وعن الهدف الأول للجانرز والذي أثار الجدل في بداية المباراة قال أرتيتا: "لم نعلم ما يفترض بنا توقعه ولكن الحكم وتقنية الفيديو راجعا الهدف واحتسبوه".

واختتم "نحن هنا للفوز بمباريات كرة القدم. هذا درس لنا مفاده أن اللعب مثل الليلة ليس كافيا. يجب أن نفعل الأشياء بصورة أفضل".

وجمدت الخسارة رصيد أرسنال عند 23 نقطة في المركز الخامس، بفارق 10 نقاط عن المتصدر تشيلسي.