والد النني ينفي تواصله مع اتحاد جدة

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 01:14

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال - مانشستر يونايتد

نفى ناصر النني والد محمد النني لاعب خط وسط أرسنال ومنتخب مصر حدوث أي تواصل بين نجله وبين اتحاد جدة السعودي.

محمد النني

النادي : أرسنال

وقال ناصر النني في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" اليوم الجمعة: "اتحاد جدة لم يتحدث معنا مطلقا، وكذلك لم نتحدث مع أندية تركية".

وواصل "محمد أمامه بعض العروض من إيطاليا ومن بعض فرق الدوري الإنجليزي".

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وأتم "محمد قدم مباراة جيدة جدا ضد مانشستر يونايتد وبهذا المستوى أتمنى أن يستمر في أرسنال وهو فريق جميل، ربما بعد تلك المباراة يتحدثون معه حول التجديد أتمنى ذلك".

وينتهي تعاقد صاحب الـ29 عاما مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري.

وشارك النني مع أرسنال الموسم الجاري في سبع مباريات صنع خلالهم هدفا وحيدا جاء ضد مانشستر يونايتد.

وكان النني أعير الموسم قبل الماضي إلى صفوف بيشكتاش التركي.

النني أرسنال
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