ماذا قدم النني أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 00:46

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال - مانشستر يونايتد

خاض محمد النني أول مباراة له كأساسي الموسم الحالي مع أرسنال في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد.

وخسر أرسنال على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 3-2 في ختام الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

ولعب النني أساسيا لأول مرة مع أرسنال في الدوري الإنجليزي منذ مباراة الجولة 37 من الموسم الماضي ضد كريستال بالاس.

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في المباراة كان النني صاحب رابع أكبر نسبة من التمريرات الصحيحة في اللقاء بـ 89% إذا جاءت 75 تمريرة بشكل صحيح من أصل 84، كما صنع فرصة محققة للتسجيل.

محمد النني صنع أول هدف له مع أرسنال منذ موسم 2018-19 عندما صنع هدفا في شباك فورسكلا بولتافا الأوكراني في الدوري الأوروبي.

وصنع أول هدف له في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2017-18 عندما صنع في شباك ليستر سيتي بالجولة الأولى من الموسم.

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* خريطة النني الحرارية في مباراة مانشستر يونايتد.

وفاز النني بالتحام ثنائي هوائي من أصل 2، واعترض الكرة مرتين بنسبة نجاح 100% وحصل على خطاين لصالحه.

بحسب تقييم هوسكورد فأن النني هو سابع أفضل لاعبي الجنرز بتقييم 6.7 من 10.

محمد النني أرسنال في الدوري الإنجليزي في إنجلترا
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