ماذا قدم النني أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

خاض محمد النني أول مباراة له كأساسي الموسم الحالي مع أرسنال في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد.

وخسر أرسنال على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 3-2 في ختام الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

ولعب النني أساسيا لأول مرة مع أرسنال في الدوري الإنجليزي منذ مباراة الجولة 37 من الموسم الماضي ضد كريستال بالاس.

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في المباراة كان النني صاحب رابع أكبر نسبة من التمريرات الصحيحة في اللقاء بـ 89% إذا جاءت 75 تمريرة بشكل صحيح من أصل 84، كما صنع فرصة محققة للتسجيل.

محمد النني صنع أول هدف له مع أرسنال منذ موسم 2018-19 عندما صنع هدفا في شباك فورسكلا بولتافا الأوكراني في الدوري الأوروبي.

وصنع أول هدف له في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2017-18 عندما صنع في شباك ليستر سيتي بالجولة الأولى من الموسم.

* خريطة النني الحرارية في مباراة مانشستر يونايتد.

وفاز النني بالتحام ثنائي هوائي من أصل 2، واعترض الكرة مرتين بنسبة نجاح 100% وحصل على خطاين لصالحه.

بحسب تقييم هوسكورد فأن النني هو سابع أفضل لاعبي الجنرز بتقييم 6.7 من 10.