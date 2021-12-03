برونو فيرنانديز: رونالدو مذهل وكاريك يمكنه أن يصبح مدربا كبيرا

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 00:45

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد وأرسنال

أبدى برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد سعادته بالفوز على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري الإنجليزي.

وقال برونو في تصريحاته لـ "أمازون" عقب المباراة: "كل فوز مهم. اليوم كانت الأمور صعبة وخرجنا بانتصار عظيم. يمكننا أن نشعر بالرضا للفوز على أرسنال. المباراة القادمة ستأتي بسرعة ويجب أن نكون مستعدين".

وعن هدف أرسنال الأول الذي أثار الجدل بشأن احتسابه أضاف: "لا أعرف. عادة حين يسقط الحارس يجب إيقاف اللعب ولكن الأخطاء تحدث. اللاعبون يرتكبون الأخطاء، ولا أعرف إن كان الخطأ من الحكم هنا. إذا كان خطأ من الحكم، فهذا وارد الحدوث".

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أما عن كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين قال برونو: "مذهل. كلنا نعرف أنه يتحسن في مباراة تلو الأخرى وفي عام تلو الآخر. إنه يريد البقاء كالأفضل وهذا ما يفعله. إنه يعلم كيف يحفز نفسه".

وعن مايكل كاريك المدرب المؤقت الذي انتهت ولايته اليوم تابع "يمكنه أن يصبح مدربا كبيرا في المستقبل إن أتيحت له الفرصة. إنه يعرف كيف يتحدث، كما يعرف الكثير عن كرة القدم".

أما عن المدرب الجديد رالف رانكيك اختتم برونو: "أعتقد أنه سيتسلم الأمور غدا. الآن هي بداية جديدة، وكل مباراة هي بداية جديدة".

وكان أرسنال قد سجل هدفه الأول بتوقيع إميل سميث رو الذي سدد في الشباك الخالية، نظرا لسقوط ديفيد دي خيا مصابا إثر اصطدام زميله فريد به.

يذكر أن الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 21 نقطة في المركز السابع.

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