كاريك يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

أعلن مايكل كاريك المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد رحيله عن النادي رسميا بعد 15 عاما قضاهم بداخله كلاعب ومدرب.

جاء ذلك عقب فوز يونايتد على أرسنال مساء يوم الخميس بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب أولد ترافورد في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال كاريك عبر موقع يونايتد الرسمي: "فترتي مع هذا النادي العظيم هي الأفضل في مسيرتي، منذ أن وقعت على العقد قبل 15 عاما لم أتخيل أبدا في أحلامي الفوز بذلك العدد الكبير من البطولات وبالتأكيد لن أنسى اللحظات الرائعة كلاعب وكمدرب".

وواصل "ولكن بعد تفكير طويل قررت أن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة النادي، أود شكر كل اللاعبين والموظفين على ساعات العمل الطويلة ولقد حظيت بصداقات رائعة".

وشدد كاريك "سأكون دائما مشجعا لمانشستر يونايتد وسأحرص على حضور المباريات متى استطعت، أتمنى لرالف رانكيك والجهاز الفني واللاعبين والجماهير الأفضل في المستقبل وأتطلع الآن لدعم اللاعبين من المدرجات كلاعب".

وخاض كاريك 464 مباراة مع مانشستر يونايتد توج خلالهم بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزين ولقبين لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ودوري ابطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية.

واعتزل كاريك في عام 2018 وعمل كمدرب في الجهاز الفني لجوزيه مورينيو وأولي جونار سولشاير.