كاريك يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 00:44

كتب : رامي جمال

كاريك مانشستر الدوري الإنجليزي

أعلن مايكل كاريك المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد رحيله عن النادي رسميا بعد 15 عاما قضاهم بداخله كلاعب ومدرب.

جاء ذلك عقب فوز يونايتد على أرسنال مساء يوم الخميس بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب أولد ترافورد في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال كاريك عبر موقع يونايتد الرسمي: "فترتي مع هذا النادي العظيم هي الأفضل في مسيرتي، منذ أن وقعت على العقد قبل 15 عاما لم أتخيل أبدا في أحلامي الفوز بذلك العدد الكبير من البطولات وبالتأكيد لن أنسى اللحظات الرائعة كلاعب وكمدرب".

أخبار متعلقة
في ليلة العميل المزدوج.. رونالدو 801 يقود يونايتد لإسقاط أرسنال 8 أهداف و3 بطاقات حمراء.. أودينيزي يمنع ريمونتادا لاتسيو في +99 انتصار كونتي الثاني.. سون يؤمن فوز توتنام على برينتفورد

وواصل "ولكن بعد تفكير طويل قررت أن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة النادي، أود شكر كل اللاعبين والموظفين على ساعات العمل الطويلة ولقد حظيت بصداقات رائعة".

وشدد كاريك "سأكون دائما مشجعا لمانشستر يونايتد وسأحرص على حضور المباريات متى استطعت، أتمنى لرالف رانكيك والجهاز الفني واللاعبين والجماهير الأفضل في المستقبل وأتطلع الآن لدعم اللاعبين من المدرجات كلاعب".

وخاض كاريك 464 مباراة مع مانشستر يونايتد توج خلالهم بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزين ولقبين لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ودوري ابطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية.

واعتزل كاريك في عام 2018 وعمل كمدرب في الجهاز الفني لجوزيه مورينيو وأولي جونار سولشاير.

مانشستر يونايتد كاريك
نرشح لكم
ماذا قدم النني أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي برونو فيرنانديز: رونالدو مذهل وكاريك يمكنه أن يصبح مدربا كبيرا انتصار كونتي الثاني.. سون يؤمن فوز توتنام على برينتفورد في ليلة العميل المزدوج.. رونالدو 801 يقود يونايتد لإسقاط أرسنال
أخر الأخبار
ماذا قدم النني أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 19 دقيقة | المحترفون
برونو فيرنانديز: رونالدو مذهل وكاريك يمكنه أن يصبح مدربا كبيرا 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كاريك يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انتصار كونتي الثاني.. سون يؤمن فوز توتنام على برينتفورد 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
8 أهداف و3 بطاقات حمراء.. أودينيزي يمنع ريمونتادا لاتسيو في +99 31 دقيقة | الدوري الإيطالي
في ليلة العميل المزدوج.. رونالدو 801 يقود يونايتد لإسقاط أرسنال 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - بلايلي: سأكون حاضرا أمام لبنان.. وهذا المنتخب أتمنى مواجهته في النهائي 57 دقيقة | كأس العرب 2021
عامر حسين يكشف لـ في الجول كيف سيواجه أزمة تغيير موعد السوبر الإفريقي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي 4 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري