انتصار كونتي الثاني.. سون يؤمن فوز توتنام على برينتفورد

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 00:38

كتب : FilGoal

هيونج مين سون - توتنام × فيتيس

تغلب توتنام هوتسبر على ضيفه برينتفورد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

بداية الخطورة أتت في الدقيقة 6 بتسديدة من لوكاس مورا تصدى لها الحارس ألفارو فيرنانديز محولا إياها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 12 حول سيرجي كانوس رأسية بن ديفيز بالخطأ إلى شباكه، ليسجل توتنام الهدف الأول.

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حاول هيونج مين سون التسجيل في الدقيقة 36 ولكن فيرنانديز واصل التصدي، بينما سدد بيير إيميل هويبير في الدقيقة 38 لتلاقي كرته نفس المصير.

كاد هاري كين أن يوسع الفارق في الدقيقة 50 بانفراد داخل المنطقة، ولكن تألق فيرنانديز مرة أخرى في الإبعاد، بينما سدد هويبير في الدقيقة 53 لتمر الكرة بجوار القائم.

فرصة برينتفورد الأخطر أتت في الدقيقة 63 بتسديدة من برايان مبومو ولكن تصدى لها هوجو لوريس بسهولة، لترتد بهدف توتنام الثاني بتمريرة من سيرخيو ريجيلون وصلت إلى هيونج مين سون ليسكنها الشباك في الدقيقة 65.

الفوز رفع رصيد توتنام إلى 22 نقطة في المركز السادس وله مباراة مؤجلة مع بيرنلي، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وبذلك يحقق أنطونيو كونتي مدرب توتنام الجديد فوزه الثاني في البريميرليج، بعد التغلب على ليدز 2-1 والتعادل السلبي مع إيفرتون.

توتنام كونتي سون الدوري الإنجليزي
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