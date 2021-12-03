في ليلة العميل المزدوج.. رونالدو 801 يقود يونايتد لإسقاط أرسنال

تسبب فريد في إسقاط ديفيد دي خيا ليسجل أرسنال هدفا وصنع هدفا وحصل على ركلة جزاء وتسبب في فوز مانشستر يونايتد وكأنه يقوم بدور العميل المزدوج.

وفاز مانشستر يونايتد على أرسنال مساء يوم الخميس بثلاثة أهداف لهدفين في قمة مثيرة جمعت الفريقين في ملعب أولد ترافورد في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

افتتح إيميلي سميث روي أهداف اللقاء لأرسنال في الدقيقة 14.

وأدرك برونو فيرنانديز التعادل ليونايتد في الدقيقة 44.

وتقدم كريستيانو رونالدو ليونايتد في الدقيقة 52 ولكن ما هي إلا ثلاث دقائق فقط إلا ونجح أرسنال في إدراك التعادل عن طريق مارتن أوديجارد.

وفي الدقيقة 70 سجل رونالدو هدف الانتصار ليونايتد من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة وصل رصيد يونايتد إلى 21 نقطة يحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أرسنال الخامس.

يذكر أن المباراة شهدت مشاركة محمد النني فيها مع أرسنال بشكل كامل.

رونالدو 801

امتلك رونالدو 799 هدفا في مسيرته قبل تلك المباراة واليوم سجل هدفين ليصل لـ801 هدف.

وسجل رونالدو خمسة أهداف مع سبورتنج لشبونة و130 مع يونايتد و450 مع ريال مدريد و101 مع يوفنتوس.

وسجل رونالدو مع منتخب البرتغال 115 هدفا.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بداية سريعة من الفريقين وكاد أرسنال يسجل هدفا برأسية من بن وايت لكن راشفورد شتتها سريعا.

وأطلق ديوجو دالوت تسديدة زاحفة تصدى لها رامسديل بثبات.

وسدد أوباميانج كرة يسارية تصدى لها دي خيا.

وفي الدقيقة 14 تسبب فريد في إصابة دي خيا ليسقط الأخير أرضا وشتت ماجواير الكرة لتصل إلى النني الذي مررها لسميث روي الذي سددها في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لأرسنال.

لكن الحكم ألغى الهدف وفور تأكد تقنية الفيديو من أن إصابة دي خيا جاءت من زميله تم احتسابه لصالح المدفعجية.

وفي الدقيقة 21 حاول رونالدو تسديد ركلة خلفية مزدوجة لكنها ذهبت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وطالب أليكس تيلليس باحتساب ركلة جزاء لصالحه لكن الحكم أمر باستكمال اللقاء.

وسدد ماجواير كرة قوية زاحفة تصدى لها رامسديل.

وكاد مارتينلي يسجل هدفا ثانيا لأرسنال لكن تسديدته الزاحفة مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 44 مرر سانشو الكرة لفريد الذي مررها بدوره لبرونو فيرنانديز الذي أطلق تسديدة في الشباك ليعلن عن تعادل يونايتد.

مع بداية الشوط الثاني تألق دي خيا وحرم أرسنال من هدف ثان من رأسية جابرييل.

وفي الدقيقة 52 ومن عرضية زاحفة من راشفورد سددها رونالدو في الشباك ليعلن عن تقدم الشياطين الحُمر في النتيجة.

وعقب ثلاث دقائق فقط ومن تمريرة مشابها، أرسلها مارتينلي إلى أوديجارد الذي سدد في الشباك ليدرك التعادل لأرسنال.

وسدد أوباميانج كرة قوية ارتدت من دي خيا ولكن رأسية تافاريس ذهبت لخارج الملعب.

وطالب فريد باحتساب ركلة جزاء لصالحه عقب عرقلته من أوديجارد لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وفور عدة ثوان أوقف الحكم اللعب وعقب مشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو احتسب ركلة جزاء ليونايتد حولها رونالدو بنجاح ليعلن عن الهدف الثالث ليونايتد في الدقيقة 70.

وكاد راشفورد ينفرد بمرمى أرسنال لكن النني استخلص الكرة وبدأ هجمة مرتدة سريعة انتهت بتسديدة من أوباميانج تصدى لها دي خيا.

وكاد أوباميانج يدرك التعادل لكن دي خيا تألق وتصدى لتسديدته.

حاول أرسنال إدراك التعادل فيما تبقى من دقائق لكنه لم يفلح لتنتهي المباراة بانتصار يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين.