الدرجة الثانية - مدافع المجد يروي لـ في الجول تفاصيل الأيام الأخيرة لـ أدهم السلحدار

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 23:46

كتب : رضا السنباطي

أدهم السلحدار - الإسماعيلي

كشف أبو بكر سلومة مدافع المجد السكندري تفاصيل الأيام الأخيرة لـ أدهم السلحدار المدير الفني لـ الفريق.

وتوفي أدهم السلحدار بسبب هبوط في الدورة الدموية أثناء مباراة الفريق ضد الزرقا. (طالع التفاصيل)

وصرّح أبو بكر سلومة لـ FilGoal.com: "ليلة الوفاة ذهب الراحل لغرفة اللاعبين وتحدث معهم جميعا بأن يكونوا على قلب رجل واحد وأن يكونوا أخوات حتى يحققوا النجاح".

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وأضاف "كان ينتظرني لصلاة الفجر لأني الإمام لهم، صلاة العصر تكون بين شوطي المباراة وصلى هو باللاعبين وقمت باللحاق بهم وقتها لأنني تأخرت، والسلحدار كان حريصا جدا على تأدية الجميع للصلاة".

وأردف "لم نشعر بكل ما يقوله ولكن شعرنا بكل هذا بعد الوفاة، كان مهتما بكل التفاصيل في الليلة الأخيرة".

وأكمل "توفت حماته منذ 3 أسابيع، عاد سريعا فقلنا له لماذا لم تنتظر هناك فقال هنا عملي وأريدكم أن تعملوا بجد".

وواصل "لم يزر أسرته خلال آخر أسبوعين بسبب ضغط المباريات وقال لنا لا أريد الحصول على إجازة الا اذا حصلتوا على إجازة".

واستدرك "لقد ذهب للحديث مع الجهاز المساعد، هل ينقصكم شئ وهل تريدوا أي شئ للمساعدة".

وعما حدث في أرض الملعب قال: "كنت في الملعب سجلنا الهدف في الدقيقة 92 وعقب الهدف سجد ثم وقف وسقط على الأرض ومع الاسعافات استفاق ونُقل للمستشفى ليتوفاه الله".

وأتم "تعلمنا من الراحل، الإلتزام والاجتهاد فحققنا نتائج جيدة لقد حقق معنا 11نقطة خلال 6 مباريات".

وكان أدهم السلحدار تولي قيادة الفريق في الجولة الرابعة بعد استقالة أحمد صالح وكانت مباراة اليوم الخميس ضد الزرقا في الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية.

توفي أدهم السلحدار المدير الفني لنادي المجد السكندري عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة في شباك الزرقا.

وقال محمد باهي المستشار الإعلامي لنادي المجد السكندري لـFilGoal.com: "سجل فريقا هدفا في الدقيقة 93 في شباك الزرقا وتعرض أدهم السلحدار لهبوط حاد في الدورة الدموية".

وسبق لأدهم السلحدار تدريب الإسماعيلي في عام 2019، كما كان أحد نجوم فريقه الحاصلين على لقب الدوري عام 1990 وكأس مصر عام 1997.

ينعي موقع FilGoal.com وأسرة العمل كاملة أدهم السلحدار وندعو المولى عز وجل بأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

في الدرجة الثانية أدهم السلحدار المجد السكندري
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