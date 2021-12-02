الدرجة الثانية – وفاة أدهم السلحدار بعد تسجيل فريقه هدف الانتصار في الثواني الأخيرة

توفي أدهم السلحدار المدير الفني لنادي المجد السكندري عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة في شباك الزرقا.

وقال محمد باهي المستشار الإعلامي لنادي المجد السكندري لـFilGoal.com: "سجل فريقا هدفا في الدقيقة 93 في شباك الزرقا وتعرض أدهم السلحدار لهبوط حاد في الدورة الدموية".

وواصل "تم نقل المدرب إلى المستشفى ولكنه توفي قبل وصوله ونستخرج حاليا تصريح الدفن".

وكان أدهم السلحدار تولي قيادة الفريق في الجولة الرابعة بعد استقالة أحمد صالح وكانت مباراة اليوم الخميس ضد الزرقا في الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية.

ونعى النادي الإسماعيلي الفقيد معلنا الحداد لمدة 3 أيام.

وسبق لأدهم السلحدار تدريب الإسماعيلي في عام 2019، كما كان أحد نجوم فريقه الحاصلين على لقب الدوري عام 1990 وكأس مصر عام 1997.

ينعي موقع FilGoal.com وأسرة العمل كاملة أدهم السلحدار وندعو المولى عز وجل بأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.