انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (3) - (2) أرسنال.. انتصار الشياطين الحُمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وأرسنال التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين.

ق78: انفراد تام لأوباميانج تألق دي خيا وتصدى لتسديدته.

ق75: النني استخلص الكرة من راشفورد وانتهت الهجمة بتسديدة من أوباميانج تصدى لها دي خيا.

ق70: جووووووووووووول رونالدو يسجل الهدف الثالث ليونايتد من ركلة جزاء.

ق69: ركلة جزاء لمانشستر يونايتد.

ق68: الحكم يوقف واللعب ويعود لمشاهدة اللقطة.

ق68: فريد يطالب بركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

ق65: تسديدة قوية من أوباميانج تصدى لها دي خيا ارتدت إلى تافاريس لكن رأسيته ذهبت لخارج الملعب.

ق55: جوووووول أوديجارد يسجل الهدف الثاني لأرسنال بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ق52: جووووووول رونالدو يسجل هدفا ثانيا ليونايتد وهدفه رقم 800 في مسيرته مع الأندية.

ق50: تسديدة قوية من راشفورد تصدى لها رامسديل على مرتين.

ق48: رامسديل يتألق أمام تسديدة رونالدو من داخل منطقة الجزاء.

ق46: دي خيا يتألق ويحرم أرسنال من هدف ثان من رأسية من ركلة ركنية من جابرييل.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45+4: خلفية مزدوجة سيئة للغاية من رونالدو ذهبت لخارج الملعب.

ق44: جوووووووول برونو فيرنانديز يدرك التعادل ليونايتد بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من فريد.

ق38: مارتينلي يهدر هدفا ثانيا على أرسنال وتسديدته الزاحفة مرت بجوار المرمى بقليل.

ق37: تسديدة زاحفة من ماجواير تصدى لها رامسديل بثبات.

ق35: تيلليس يطالب باحتساب ركلة جزاء لصالحه ولكن الحكم أمر باستكمال اللعب وعدم وجود خطأ ليونايتد.

ق32: انحصار اللعب في وسط الملعب وغياب الخطورة.

ق21: رونالدو حاول تسديد ركلة خلفية مزدوجة لكن دفاع أرسنال شتت الكرة سريعا.

ق17: جووووول أووول لأرسنال بعدما احتسب الحكم وتقنية الفيديو الهدف بعد التأكد من أن إصابة دي خيا حدثت من زميله فريد، وبالتالي صناعة الهدف احتسبت للنني.

ق14: أرسنال سجل هدفا عن طريق سميث روي لكن دي خيا كان سقط مصابا قبل تمرير النني للكرة المشتتة من ماجواير والحكم يلغي الهدف.

ق10: تسديدة يسارية من أوباميانج تصدى لها دي خيا.

ق8: تسديدة من ديوجو دالوت تصدى لها رامسديل بثبات.

ق2: ركلة ركنية ولكن رأسية بن وايت شتتها راشفورد لركنية جديدة مرت لأخرى ثالثة دون خطورة على يونايتد.

انطلاق المباراة.