نيفيل: رانكيك لديه عمل كبير مع قائمة مانشستر يونايتد المفككة

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

جاري نيفيل

وجه جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق تحذيراته للمدرب الجديد رالف رانكيك بشأن القائمة المفككة غير المترابطة التي سيتسلمها بعد بداية سيئة للموسم.

وقال نيفيل في تصريحاته لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "كانت بداية سيئة للغاية بالنسبة لهذا الموسم، وفقد المدرب عمله".

وأضاف "بالنسبة لرالف رانكيك، الإنهاء في المراكز الأربعة الأولى سيجعل هذا الموسم ناجحا. إذا نجحنا في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي سيكون هذا مذهلا".

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وتابع "يجب عليه أن يوحد هؤلاء اللاعبين، الذين ظهروا بصورة غير مترابطة ومفككة في آخر شهرين أو ثلاثة".

واختتم "لقد فقدوا ثقتهم جميعا، ولم يحظوا بنظام لعب حقيقي ولم يظهروا أي أداء جيد على الصعيد الدفاعي. لديه عمل كبير ولكن بالتأكيد المربع الذهبي هو الهدف".

ونال رانكيك تصريح العمل الخاص به يوم الخميس، ولكنه لن يقود مباراة أرسنال، التي ستكون الأخيرة للمدرب المؤقت مايكل كاريك، والذي تسلم المهمة خلفا للنرويجي المقال أولي جونار سولشاير.

ويفتتح رانكيك حقبته بمباراة على ملعبه أولد ترافورد ضد كريستال بالاس يوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

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