كاريك: رونالدو لا يضغط؟ هذا لغز

رفض مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت المزاعم القائلة بإن كريستيانو رونالدو نجم الفريق لا يمكنه الضغط وأداء الأدوار الدفاعية المطلوبة من المهاجم.

وقال كاريك: "ربما هو لغز. ربما هذه هي حقيقة الأمر. لقد لعب فيما يكفي من الفرق على مر الأعوام وكان ناجحا".

وأضاف "كان رونالدو قادرا على اللعب بمختلف الأساليب وواصل تسجيل الأهداف لكل فريق لعب بصفوفه".

وتابع "سيواصل تسجيل الأهداف. ليس لدي أدنى شك حيال ذلك".

ومنذ عودته إلى مانشستر يونايتد في ختام سوق الصيف، احتل رونالدو صدارة هدافي مانشستر يونايتد بـ10 أهداف منهم 6 في دوري أبطال أوروبا، وهي الأهداف التي حسمت تأهل الفريق إلى دور الـ16 قبل الجولة الأخيرة.

ورغم ذلك، لم يبدأ صاروخ ماديرا المباراة الأخيرة أمام تشيلسي، حيث فضل كاريك إشراك جادون سانشو وماركوس راشفورد، وهو ما علق عليه قائلا: "هناك الكثير من الأمور التي يجب أخذها في الحسبان حين تختار التشكيل".

وأوضح "بعض اللاعبين يجلبون شيئا معينا، والبعض الآخر يجلبون شيئا مغايرا. لدينا أيضا اللياقة والإرهاق والجاهزية والتكتيك والشخصية أيضا، كلها عوامل يجب وضعها في الحسابات".

واختتم "ظهر الأمر وكأنه قرار كبير، ولكن بيننا وبالنسبة لي لم يكن الأمر كذلك. يمكنك أن تسأل كريستيانو، حيث كان رد فعله مثاليا".

ويقود كاريك مباراته الأخيرة ضد أرسنال قبل تسليم المهمة للألماني رالف رانكيك، الذي سيتولى تدريب الفريق لنهاية الموسم.