مصدر من كاف لـ في الجول: حالة واحدة قد تؤجل أول مباراة للأهلي في أبطال إفريقيا

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 20:11

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - سموحة - أيمن أشرف - بيرسي تاو

هل سيتم تأجيل مباريات الأهلي في انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية؟ مصدر من الاتحاد الإفريقي "كاف" يجيب.

وقال المصدر –الذي طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس: "حالة واحدة تؤجل للأهلي أول مباراة له في دوري الأبطال".

وأوضح "حال تأهله للمباراة النهائية فسيتم تأجيل أول مباراة له في دور المجموعات".

أخبار متعلقة
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول سببين لتغيير موعد السوبر الإفريقي.. وموقفه من الصفقات الجديدة مثال للروح الرياضية.. فريق كوكا يفوز بثلاثية ويترك الخصم يسجل هدفه الوحيد كأس العرب - مدرب البحرين: لن نرضى بالخسارة أمام العراق.. وقدمنا مباراة كبيرة أمام قطر

وتابع "ربما يلعب الأهلي حينها جولتين في أسبوع واحد ولكن ذلك الأمر لم يتحدد حتى الآن".

ويقام كأس العالم للأندية في الإمارات من 3 إلى 12 فبراير المقبل، فيما من المقرر أن يبدأ دور المجموعات من دوري الأبطال في الفترة ما بين 11 لـ13 من الشهر ذاته.

وعن موعد قرعة دور المجموعات بعدما كان مقررا إقامتها في 23 ديسمبر الجاري قال المصدر: "هناك تفكير في تأجيل قرعة دور المجموعات من 23 ديسمبر إلى 26 أو 27 أو 28 ديسمبر".

وبرر "هذا بسبب عودة السوبر الإفريقي إلى 24 ديسمبر فسيكون من الصعب إجراء القرعة قبل المباراة وستقام بعده".

وكان FilGoal.com علم في وقت سابق بأن كاف قرر عودة السوبر الإفريقي إلى 24 ديسمبر بدلا من شهر فبراير المقبل لسببين. (طالع التفاصيل)

الأهلي في إفريقيا كأس العالم للأندية دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول يكشف كيف تفكر لجنة المسابقات في حل أزمة السوبر الإفريقي كوميك بوك في الجول – حين ابتسمت الساحرة المستديرة لـ الأهلي في نهائي القرن أمام الزمالك بسبب السوبر وكأس العالم.. مصدر من كاف لـ في الجول: قد نؤخر بداية مجموعات دوري الأبطال والكونفدرالية خليفة كيروش يتولى قيادة الرجاء المغربي
أخر الأخبار
كاريك: رونالدو لا يضغط؟ هذا لغز دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: رانكيك كلمة السر في توحيد رونالدو مع ميسي 8 دقيقة | ميركاتو
لابورتا: ديمبلي يمكنه تقديم الكثير مع برشلونة 10 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من كاف لـ في الجول: حالة واحدة قد تؤجل أول مباراة للأهلي في أبطال إفريقيا 11 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سكاي: الموافقة على تقليص الحضور الجماهيري في الدوري الألماني 15 دقيقة | الدوري الألماني
تقرير: "حلم بارتوميو" يقترب من العودة إلى الليجا عبر بوابة أتلتيكو مدريد 17 دقيقة | ميركاتو
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول سببين لتغيير موعد السوبر الإفريقي.. وموقفه من الصفقات الجديدة 19 دقيقة | إفريقيا
مثال للروح الرياضية.. فريق كوكا يفوز بثلاثية ويترك الخصم يسجل هدفه الوحيد 26 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي 4 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري