مصدر من كاف لـ في الجول: حالة واحدة قد تؤجل أول مباراة للأهلي في أبطال إفريقيا

هل سيتم تأجيل مباريات الأهلي في انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية؟ مصدر من الاتحاد الإفريقي "كاف" يجيب.

وقال المصدر –الذي طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس: "حالة واحدة تؤجل للأهلي أول مباراة له في دوري الأبطال".

وأوضح "حال تأهله للمباراة النهائية فسيتم تأجيل أول مباراة له في دور المجموعات".

وتابع "ربما يلعب الأهلي حينها جولتين في أسبوع واحد ولكن ذلك الأمر لم يتحدد حتى الآن".

ويقام كأس العالم للأندية في الإمارات من 3 إلى 12 فبراير المقبل، فيما من المقرر أن يبدأ دور المجموعات من دوري الأبطال في الفترة ما بين 11 لـ13 من الشهر ذاته.

وعن موعد قرعة دور المجموعات بعدما كان مقررا إقامتها في 23 ديسمبر الجاري قال المصدر: "هناك تفكير في تأجيل قرعة دور المجموعات من 23 ديسمبر إلى 26 أو 27 أو 28 ديسمبر".

وبرر "هذا بسبب عودة السوبر الإفريقي إلى 24 ديسمبر فسيكون من الصعب إجراء القرعة قبل المباراة وستقام بعده".

وكان FilGoal.com علم في وقت سابق بأن كاف قرر عودة السوبر الإفريقي إلى 24 ديسمبر بدلا من شهر فبراير المقبل لسببين. (طالع التفاصيل)