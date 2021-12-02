سكاي: الموافقة على تقليص الحضور الجماهيري في الدوري الألماني

وافقت الحكومة الألمانية على تقليص الحضور الجماهيري بنسبة 50% بحد أقصى 15 ألف للحد من انتشار فيروس كورونا في ألمانيا.

وسيتم تنفيذ الإجراءات في الولايات الألمانية الستة عشر بما فيها الأحداث الرياضية المقامة داخل وخارج الملعب.

وكانت الملاعب الألمانية قد بدأ الموسم الحالي استيعاب الجماهير بكامل طاقتها، لكنها ستعود مرة أخرى لتقليل الأعداد لتفادي المخاطر.

وقال كريستيان شيفرت رئيس الرابطة الألمانية: "تحديد عدد المشجعين في الملاعب مفهوم".

واضاف "الاتحاد الألماني لكرة القدم يأمل أن يؤدي هذا القرار من قبل الحكومة الفيدرالية والولايات إلى تحسين الوضع الوبائي".

وستكون مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ بدون جماهير بعدما أعلن النادي أمس الأربعاء. (طالع التفاصيل)

وتخشى السلطات الألمانية من مخاطر الموجة الرابعة من فيروس كورونا فسجلت أكثر من 73000 إصابة جديدة و 388 حالة وفاة يوم الخميس.