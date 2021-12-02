سكاي: الموافقة على تقليص الحضور الجماهيري في الدوري الألماني

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 20:07

كتب : FilGoal

دورتموند - إشبيلية

وافقت الحكومة الألمانية على تقليص الحضور الجماهيري بنسبة 50% بحد أقصى 15 ألف للحد من انتشار فيروس كورونا في ألمانيا.

وسيتم تنفيذ الإجراءات في الولايات الألمانية الستة عشر بما فيها الأحداث الرياضية المقامة داخل وخارج الملعب.

وكانت الملاعب الألمانية قد بدأ الموسم الحالي استيعاب الجماهير بكامل طاقتها، لكنها ستعود مرة أخرى لتقليل الأعداد لتفادي المخاطر.

أخبار متعلقة
رصاصة ساني تعيد بايرن لصدارة الدوري الألماني بسبب لاعب مصاب بفيروس كورونا.. عزل خماسي المنتخب الألماني البداية المثالية لـ كيروش بصاروخ ألماني.. مصر تهزم ليبيا بهدف مرموش مرموش أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني بشهر سبتمبر

وقال كريستيان شيفرت رئيس الرابطة الألمانية: "تحديد عدد المشجعين في الملاعب مفهوم".

واضاف "الاتحاد الألماني لكرة القدم يأمل أن يؤدي هذا القرار من قبل الحكومة الفيدرالية والولايات إلى تحسين الوضع الوبائي".

وستكون مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ بدون جماهير بعدما أعلن النادي أمس الأربعاء. (طالع التفاصيل)

وتخشى السلطات الألمانية من مخاطر الموجة الرابعة من فيروس كورونا فسجلت أكثر من 73000 إصابة جديدة و 388 حالة وفاة يوم الخميس.

الدوري الألماني بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ
نرشح لكم
دورتموند يعلن خوض مباراة بايرن بدون جماهير ليفاندوفسكي: صلاح لاعب بقدرات خاصة ماتيوس عن فوز ميسي على حساب ليفاندوفسكي: لم أعد أفهم هذا العالم ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم
أخر الأخبار
إبراهيموفيتش: ميسي ليس من يستحق الكرة الذهبية دقيقة | أوروبا
حوار في الجول – علي غزال يكشف سبب انهيار مفاوضات الزمالك والإسماعيلي.. ومواقف خطيرة بالبرتغال 3 دقيقة | الدوري المصري
بسبب الحكام.. مورينيو يلغي مؤتمره وينصح زانيولو بالرحيل عن إيطاليا 6 دقيقة | الدوري الإيطالي
كاريك: رونالدو لا يضغط؟ هذا لغز 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: رانكيك كلمة السر في توحيد رونالدو مع ميسي 20 دقيقة | ميركاتو
لابورتا: ديمبلي يمكنه تقديم الكثير مع برشلونة 23 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من كاف لـ في الجول: حالة واحدة قد تؤجل أول مباراة للأهلي في أبطال إفريقيا 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سكاي: الموافقة على تقليص الحضور الجماهيري في الدوري الألماني 27 دقيقة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي 4 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري