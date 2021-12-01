دورتموند يعلن خوض مباراة بايرن بدون جماهير

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 16:10

كتب : عبد الرحمن فوزي

سيجنال إدونا بارك‎

أعلن نادي بوروسيا دورتموند في بيان رسمي إقامة مباراة بايرن ميونيخ بدون حضور جماهير.

ويلتقي دورتموند مع بايرن ميونيخ على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الـ 14 من الدوري الألماني.

وأشار البيان إلى أن المباراة ستقام بدون جماهير بناء على الوضع الوبائي في ألمانيا وارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا.

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كما أعلن النادي إرجاع الأموال إلى المشجعين الذين قد اشتروا التذاكر والبالغ عددهم 67 ألف تذكرة.

ومن المنتظر أن تحدد القيادات والحكومة في ألمانيا الأعداد والحضور الجماهيري خلال الفترة المقبلة بناء على الوضع الوبائي.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ الدوري الألماني
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