كأس العرب – مدرب الإمارات: لا أستبعد إحداث موريتانيا لمفاجأة حتى بعد خماسية تونس

لا يستعبد بيرت فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات إحداث موريتانيا لمفاجأة أمامهم حتى رغم الهزيمة من تونس بخمسة أهداف لهدف في الجولة الأولى من كأس العرب.

ويواجه منتخب الإمارات منافسه موريتانيا غدا الجمعة في ثاني جولات كأس العرب.

وتحدث فان مارفيك في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس قائلا: "المباراة ستكون قوية ولا أستبعد أن يحدث فيها المنتخب الموريتاني المفاجأة لأنه ظهر بشكل جيد في أول دقائق مباراته الأولى أمام تونس التي خسر فيها 5-1، لكن هذا لا يعني أن المنتخب الموريتاني غير قادر على إحداث الفوز".

وواصل "سيعمل المنتخب الإماراتي على لعب مباراة جيدة ولقد قام الجهاز الفني بدراسة المنافس وسيحاول المنتخب تقديم أفضل ما لديه وسنحترم المنافس غدا".

وعن حظوظ المنتخب الإماراتي في الفوز بلقب البطولة، قال المدرب الهولندي: "مازال الوقت مبكرا على ترشيح من سيفوز بالبطولة فالكل جاء من أجل هذا الهدف".

وأردف "ونحن في منتخب الإمارات علينا أن نلعب بقوة في كل المباريات ونقدم أسلوبنا وسنعمل على التعامل مع كل مباراة بشكل يختلف عن سابقتها".

وحصد منتخب الإمارات ثلاث نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن تونس صاحبة الصدارة.

وتضم المجموعة كذلك منتخب سوريا وموريتانيا.