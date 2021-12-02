سبورت: ميسي أعطى صوته لـ بيدري في جائزة كوبا

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن قائمة تصويت اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، والتابعة لصحيفة فرانس فوتبول.

وأوضح تقرير "سبورت" أن ميسي أعطى المركز الأول لزميله الشاب في برشلونة بيدري جونزاليس، فيما أعطى المركز الثاني لزميله في باريس سان جيرمان نونو مينديز، والمركز الثالث كان للإنجليزي جود بيلينجام لاعب بوروسيا دورتموند.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العلاقة بين ميسي وبيدري وثيقة للغاية والدليل على ذلك، قبل الحفل اقترب ميسي من المنطقة الخاصة حيث كان بيدري مع جميع أفراد عائلته واستقبله، واحدا تلو الآخر.

وسلطت سبورت الضوء على كلمة بيدري أثناء التكريم حيث وجه الشكر إلى زميله السابق ببرشلونة قائلا: "شكرا لك يا ليو على كل ما ساعدتني".

يذكر أن بيدري لاعب وسط برشلونة فاز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2021، وأقيم اليوم حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.