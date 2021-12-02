كأس العرب - مدرب تونس ينتظر بديل حمزة المثلوثي للحاق بالبطولة

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 18:48

كتب : FilGoal

محمد دراجر

ينتظر منذر الكبير المدير الفني لـ منتخب تونس فرصة انضمام محمد دراجر لقائمة نسور قرطاج في كاس العرب.

وكان حمزة المثلوثي ظهير أيسر تونس والزمالك قد أصيب أمس بفيروس كورونا وخرج من قائمة المنتخب وفقا لتقارير تونسية. (طالع التفاصيل)

وبحسب موقع "Foot 24" التونسي فأن منذر الكبير أعلن التحاق الظهير الأيمن محمد دراجر بالمجموعة لا يزال واردا خصوصا أن الاتصالات مع ناديه لا تزال قائمة.

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وأضاف الكبير في المؤتمر الصحفي إنه عقد اتفاقا نوتنجام فورست الإنجليزي ليشارك الظهير الأيمن في كأس العرب لكن أداءه أمام زامبيا جعل فريقه يتمسك بخدماته.

وأوضح الكبير أن دراجر سيخوض مباراة يوم السبت المقبل أمام سوانزي سيتي ثم ستحُسم إمكانية انضمام اللاعب للمشاركة في كأس العرب مرجحا أنه سيعزز صفوف المجموعة.

وكان منتخب تونس قد استهل مشواره بالفوز على موريتانيا بنتيجة 5-1، ويستعد لمواجهة سوريا في الجولة الثانية ضمن المجموعة الثانية.

دراجر البالغ 25 عاما خاض 20 مباراة دولية بقميص منتخب تونس وسجل 3 أهداف.

واكتفى الظهير الأيمن بخوض مباراتين فقط مع فريقه منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري.

تونس كأس العرب حمزة المثلوثي محمد دراجر منذر الكبير
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