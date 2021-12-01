كأس العرب - تضارب تونسي حول مصير معلول مع نسور قرطاج

تضاربت التقارير التونسية، حول مصير علي معلول نجم الأهلي ونسور قرطاج، من الاستمرار ضمن المعسكر الخاص ببطولة كأس العرب.

وتعرض معلول لإصابة بدأت أثناء مباراة غزل المحلة ضد الأهلي التي حسمها بنفسه بهدف متأخر فاز به الأحمر 3-2، قبل أن يشارك كبديل مع تونس ضد موريتانيا.

وقالت إذاعة ifm التونسية وفقا لمراسلها في قطر أن منتخب نسور قرطاج سيحرم من 3 لاعبين فيما تبقى من مشوار البطولة.

وأشار التقرير إلى مغادرة علي معلول وياسين الشيخاوي قائمة الـ 23 لاعبا بسبب الإصابة.

وفي المقابل، قالت إذاعة موزاييك إف إم إن معلول سيستمر في المعسكر، فيما سيتم حسم مصير الشيخاوي في وقت لاحق.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إصابة حمزة المثلوثي بفيروس كورونا والتي تم الإعلان عنها ظهر اليوم الأربعاء.

وكان منتخب تونس قد حقق انتصاره في الجولة الأولى على حساب موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ولعب علي معلول كبديل مع منتخب تونس في الدقيقة 64 خلال مواجهة موريتانيا.

بينما شارك حمزة المثلوثي في مواجهة موريتانيا كاملة في كأس العرب.