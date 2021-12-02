موسيماني يتحدث عن الفارق بين تدريب صنداونز والأهلي.. وسبب عدم فوز صلاح بالكرة الذهبية

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن الفارق بين قيادة الفريق ووقت تولي تدريب صنداونز في جنوب إفريقيا.

وأشاد موسيماني بحجم شعبية الأهلي في مختلف دول العالم بسبب جماهيره المصرية المتواجدة في أي دولة.

وفيما يلي حوار موسيماني بالكامل لقناة SABC الجنوب إفريقية:

ما قبل الأهلي

قال موسيماني في بداية تصريحاته "أعتقد أنني بدأت كلاعب كرة قدم مثل أي شخص فعل ذلك سواء في جنوب إفريقيا أو البرازيل أو أي دولة حول العالم، نحن نحب اللعبة وكنا نلعب سواء كان في الشارع أو الساحات وعائلتي لها تاريخ في كرة القدم وجدتي كانت محبة كبيرة للعبة".

وأضاف "بعد رحيلي من قيادة منتخب جنوب إفريقيا في 2012 كنت أنوي الابتعاد لمدة عام عن التدريب وذهبت للتعلم في ألمانيا".

وكشف موسيماني "تحدث صنداونز معي وأبلغتهم رغبتي بالابتعاد قليلا ولكن في المرة الثالثة أبلغوني بضرورة قدومي ووافقت وقتها على قيادة الفريق".

وتابع "حتى بعد رحيلي يؤدي صنداونز بصورة جيدة، انتقل رئيس النادي أيضا لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وأنا رحلت لقيادة أكبر فرق القارة وهو الأهلي نادي القرن في إفريقيا وهو أكبر فريق في الشرق الأوسط وأحد أكبر الأندية عالميا".

وواصل "لم يكن الأمر سهلا ولكن حصدنا لقب دوري أبطال إفريقيا وفزت بالدوري المحلي خمس مرات وانتقلنا بالفريق لمستويات كبيرة بالمشاركة في كأس العالم للأندية والسوبر الإفريقي".

قيادة الأهلي

وعن تولي قيادة النادي الأهلي قال: "الأمر مختلف بين فترتي في جنوب إفريقيا وهنا في مصر، أقود فريق مرشح دائما للبطولات والجوائز، الأهلي ينافس فرق مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد كأفضل نادي في العالم، والعام الماضي حصل على جائزة أكبر نادي في الشرق الأوسط ومرشح هذا العام".

وأضاف "قمنا بعمل جيد الفترة الماضية وذلك بسبب دعم الخطيب رئيس النادي، وهو أسطورة النادي وشخص ذكي جدا".

وتابع المدير الفني الجنوب إفريقي "في أخر سبع سنوات لم يفز الأهلي بألقاب دولية ونجحنا في حصد بطولة قيمة (يقصد دوري الأبطال) وحافظنا عليها للعام الثاني على التوالي ونأمل تحقيق اللقب الثالث على التوالي".

وشدد "الآن نشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي وننافس فرق قوية ونخوض منافسة كأس السوبر مجددا".

وواصل "تم ترشيحي لأفضل مدرب في العالم بجانب مدربين رائعين مثل بيب جوارديولا وهذا أمر جيد بالنسبة لي ولا يمكنني أن أطلب الأكثر".

شعبية الأهلي والضغط المستمر

وبسؤاله عن قيادة الأهلي والضغط بسبب شعبية النادي أوضح "حسنا إذا سافرت إلى أي مكان في العالم ستجد المصريين في كل منهم، أيا كان وجهتك ستجد مصريين هناك ".

وكشف موسيماني "حتى أنني سافرت إلى عطلة في تايلاند وشاهدني مصريون في أحد المطاعم وطلبوا قدومي لتناول الغذاء مجانا".

وأضاف "في أمريكا ستجد الكثير منهم وفي الخليج الأمر كذلك حتى في جنوب إفريقيا وهذا يوضح لك حجم شعبية النادي الأهلي لديهم أكثر من 70 مليون مشجع وهذا أكثر من عدد سكان جنوب إفريقيا".

وشدد موسيماني "هم يحبون النادي الأهلي واعتادوا على تحقيق النجاح، كانوا يفوزون بدوني، إذا حضرت هنا إلى متحف بطولات النادي سيمكنكم استيعاب ما أقول".

وواصل "الأهلي لعب من قبل ضد ريال مدريد وبايرن ميونيخ وعدد من الفرق الكبرى، هم نادي كبير جدا جدا".

وكشف "هنا عليك الفوز فقط ليس مثلما كان الحال بالنسبة لي بعض الوقت كنت أخسر أو أتعادل وقد لا أفوز لمدة 4 مباريات متتالية، إذا حدث ذلك هنا لا أعتقد أنك ستسمر في منصبك هنا يجب عليك أن تفوز دائما".

مونديال الأندية

وبالحديث عن كأس العالم للأندية قال: "بالتأكيد سعيد للتواجد في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي مع الأهلي والثالثة بالنسبة لي، العام الماضي كافحنا وحصدنا البرونزية في النهاية لقارة إفريقيا".

وعن قرعة النسخة المقبلة أوضح "نتمنى تقديم مستوى أفضل هذه النسخة واللعب ضد الفريق المكسيكي سيكون معقد لأنهم فريق جيد جدا، وإذا تأهلنا أو يجب أن أقول علينا التأهل وقتها سنواجه بالميراس، فزنا عليهم الموسم الماضي".

وكشف موسيماني "أتمنى أن نصعد إلى النهائي، شعوري أنه يمكننا تحقيق ذلك، عملنا على ذلك ونأمل في تحقيقه".

التدريب في أوروبا

وبسؤاله عن العودة إلى جنوب إفريقيا أو التدريب في أوروبا كشف "أعتقد أن أوروبا ليست مستعدة لأن يكون هناك مدربين أفارقة هذه الحقيقة أحيانا تعتقد أنه بالنسبة لهم كرة القدم في أوروبا من أجل الأوروبيين حتى أننا لا نلاحظ وجود مدربين من أمريكا الجنوبية هناك".

وشدد "يمكنك رؤية ذلك أيضا في جائزة الكرة الذهبية شاهدنا مثلا ساديو ماني أو محمد صلاح كان يجب أن يفوز بها لكنهما لم يحصدا الجائزة من قبل لأنهم من إفريقيا".

وأضاف "لكن لنكن واقعيين أوروبا ليست مستعدة لإفريقيا هذه هي الحقيقة".

واختتم موسيماني تصريحاته "أنا مقتنع بذلك، نحن معزولون عنهم، لذلك علينا مواصلة مشوارنا في قارة إفريقيا والشرق الأوسط".