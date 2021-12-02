المصري يرد على بيان ريفرز يونايتد عبر في الجول "يريدون تشتيتنا"

رد حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري على بيان ريفرز يونايتد حول التهديدات التي تلقوها من جماهير المصري.

نادي ريفرز يونايتد أصدر بيانا رسميا، قال فيه بأنه تقدم بشكوى لـ كاف ضد المصري بسبب تلقيهم تهديدات بالإيذاء من الجماهير.

وقال حسن عمار في تصريحات لـFilGoal.com: "نتعامل مع ضيوفنا حسب لوائح الكاف، وسنستقبلهم بقدار مصر التاريخي الذي يليق بنا".

عضو مجلس المصري أكمل "بيانهم غير منطقي ومن المستحيل أن نفعل ذلك. يحاولون تشتيت انتباهنا، لكن تركيزنا على المباراة فقط".

وأتم "نحاول دخول الجماهير إلى المدرجات في المباراة، ومازلنا في مباحثات مع الأمن حول ذلك".

كان ريفرز يونايتد قد فاز على المصري بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتاج المصري للفوز بهدف إيابا في مصر للتأهل إلى دور المجموعات.

ويلعب المصري مع ريفرز يونايتد يوم الأحد المقبل في لقاء الإياب على استاد برج العرب.