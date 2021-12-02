هندرسون: محمد صلاح يجعل عملي أسهل.. ولا تريد أن تلعب ضده

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 11:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول

أشاد جوردان هندرسون قائد ليفربول بما قدمه محمد صلاح بعد الفوز على إيفرتون في الدربي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

جوردان هندرسون

النادي : ليفربول

ليفربول

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول على إيفرتون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال هندرسون في تصريحات لـ أمازون عقب اللقاء: "قدمنا مباراة جيدة واستحقينا الفوز في خطوة جديدة نحو سباق القمة".

أخبار متعلقة
محمد صلاح: هكذا سجلت هدفي الثاني ضد إيفرتون.. وسر تألق ليفربول حاليا هدفان وصدارة أوروبا ورقم قياسي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون؟ محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا لـ ليفربول في مباريات خارج ملعب الريدز بالدوري تشكيل ليفربول – صلاح وماني وجوتا أساسيون ضد إيفرتون في الدربي

وعن محمد صلاح أوضح هندرسون "كان رائعا هذا الموسم وفي الوقت الحالي".

وأضاف "لا تريد أن تلعب ضد محمد صلاح في الوقت الحالي".

وشدد "صلاح يجعل عملي أسهل لأنك فقط تعطيه الكرة وهو يذهب ليسددها في الشباك".

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 13 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وحقق صلاح رقما تاريخيا لليفربول يحدث لأول مرة وهي المساهمة في الأهداف بسبع مباريات متتالية خارج ملعب الريدز في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي هندرسون
نرشح لكم
أهداف مباريات الأربعاء – تألق صلاح ورائعة بيرناردو سيلفا.. وبنزيمة يجلب الفوز لـ ريال مدريد كيف رد صلاح على احتلاله المركز السابع في الكرة الذهبية الخسارة الأولى.. جيرارد يسقط أمام جوارديولا وسيتي يواصل الانتصارات أبو تريكة: صلاح ظُلم في ترتيب الكرة الذهبية.. وإذا فعل ذلك ستصل إلى منزله
أخر الأخبار
كأس العرب - أفشة: من المهم أن أضع بصمة في كل بطولة.. أتمنى أن أسجل كذلك في كأس العالم للأندية 4 دقيقة | كأس العرب 2021
إبراهيموفيتش: ربما أجدد مع ميلان بعد تجديد بيولي.. وإذا لم نفز بلقب فكأننا لم نفعل شيئا 6 دقيقة | الدوري الإيطالي
في الجول يكشف – خارطة طريق انتخابات اتحاد الكرة وموعد تولي المجلس المنتخب 23 دقيقة | مصر
عموتة عن تصريحاته حول بنشرقي: الزمالك من كبار القارة ولم أقصد الإساءة 34 دقيقة | الدوري المصري
هندرسون: محمد صلاح يجعل عملي أسهل.. ولا تريد أن تلعب ضده ساعة | الدوري الإنجليزي
وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية يرفعان الإيقاف عن اتحاد رفع الأثقال ساعة | رياضات أخرى
أهداف مباريات الأربعاء – تألق صلاح ورائعة بيرناردو سيلفا.. وبنزيمة يجلب الفوز لـ ريال مدريد ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - المنتخب يبدأ استعداداته لـ السودان.. وحسم موقف حمدي فتحي قبل المران ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي 4 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري