هندرسون: محمد صلاح يجعل عملي أسهل.. ولا تريد أن تلعب ضده

أشاد جوردان هندرسون قائد ليفربول بما قدمه محمد صلاح بعد الفوز على إيفرتون في الدربي.

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول على إيفرتون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال هندرسون في تصريحات لـ أمازون عقب اللقاء: "قدمنا مباراة جيدة واستحقينا الفوز في خطوة جديدة نحو سباق القمة".

وعن محمد صلاح أوضح هندرسون "كان رائعا هذا الموسم وفي الوقت الحالي".

وأضاف "لا تريد أن تلعب ضد محمد صلاح في الوقت الحالي".

وشدد "صلاح يجعل عملي أسهل لأنك فقط تعطيه الكرة وهو يذهب ليسددها في الشباك".

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 13 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وحقق صلاح رقما تاريخيا لليفربول يحدث لأول مرة وهي المساهمة في الأهداف بسبع مباريات متتالية خارج ملعب الريدز في الدوري الإنجليزي.