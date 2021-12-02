أهداف مباريات الأربعاء – تألق صلاح ورائعة بيرناردو سيلفا.. وبنزيمة يجلب الفوز لـ ريال مدريد

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 11:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح وأندرو روبرتسون - إيفرتون وليفربول

في ليلة مليئة بالمباريات القوية، والإثارة والندية، شهدنا أيضا وابل من الأهداف بمختلف الملاعب.

محمد صلاح سجل هدفين في فوز ليفربول على إيفرتون برباعية بالدوري الإنجليزي، فيما سجل بيرناردو سيلفا هدفا رائعا في فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا في خسارة ستيفين جيرارد الأولى.

يقدم لكم FilGoal.com أهداف مباريات أمس الأربعاء، بمختلف الدوريات.

أهداف فوز ميلان على جنوى 0/3

أهداف تعادل ساسولو ونابولي 2/2

هدفا فوز إنتر على سبيتزيا 0/2

ملخص فوز ريال مدريد على أتليتك بلباو 0/1

أهداف فوز ليفربول على إيفرتون 1/4

أهداف فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا 1/2

أهداف فوز تشيلسي على واتفورد 1/2

أهداف تعادل ساوثامبتون مع ليستر سيتي 2/2

هدفا تعادل وست هام يونايتد مع برايتون 1/1

محمد صلاح ليفربول الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي
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