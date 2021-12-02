كيف رد صلاح على احتلاله المركز السابع في الكرة الذهبية

انفجر محمد صلاح نجم ليفربول ضاحكا عند سؤاله عن رأيه في احتلاله المركز السابع في سباق الكرة الذهبية لعام 2021.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتحدث صلاح لشبكة "أمازون برايم سبورت" الأمريكية ضاحكا "ليس لدي أي تعليق، ليس لدي أي تعليق".

وعند سؤاله عن مستواه وجعله يكون بين المرشحين لنيل الجائزة العام المقبل قال: "أتمنى، لن نعلم أبدا".

وجاء صلاح سادسا في ترتيب الجائزة عام 2018 وخامسا عام 2019.

وجاءت تصريحات صلاح عقب تسجيله لهدفين قاد بهما ليفربول للفوز في دربي ميرسيسايد على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك بأربعة أهداف لهدف في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن صلاح تفوق في ترتيب الكرة الذهبية على كل من كيفن دي بروين وكيليان مبابي وجيانلويجي دوناروما وإيرلينج هالاند وروميلو لوكاكو.