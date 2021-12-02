الخسارة الأولى.. جيرارد يسقط أمام جوارديولا وسيتي يواصل الانتصارات

خسر ستيفن جيرارد للمرة الأولى كمدرب لأستون فيلا، أمام مانشستر سيتي في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

جيرارد الذي فاز على برايتون 2-0 وكريستال بالاس 2-1، خسر من مانشستر سيتي 2-1 ليواصل السماوي ضغطه على تشيلسي في قمة الترتيب.

أجرى بيب جوارديولا ثلاثة تغييرات في التشكيل الأساسي بمشاركة أولكسندر زينتشينكو وناثان أكي وفيرناندينو.

وأتى تشكيله..

حراسة المرمى: إيديرسون

الدفاع: أولكسندر زينتشينكو - روبن دياش - ناثان أكي - جواو كانسيلو

الوسط: فيرناندينو - رودري - بيرناردو سيلفا

الهجوم: رحيم سترلينج - جابرييل خيسوس - رياض محرز

أما أستون فيلا فأجرى تغييرين، بمشاركة إيمي بوينديا ودوجلاس لويز على حساب جاكوب رامسي وآشلي يونج.

وافتتح روبن دياز أهداف المباراة بعد أن تلقى تمريرة سترلينج وسددها باليسرى في شباك إيميليانو مارتينيز، معلنا تقدم فريقه في الدقيقة 27 بعد فترة من السيطرة.

وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 43 بهجمة مرتدة رائعة وصناعة مميزة من جابرييل خيسوس قابلها سيلفا معلنا تقدم السماوي بهدفين.

وقلص أولي واتكينز الفارق في الدقيقة 47 بهدف لم يكن كافيا لـ أستون فيلا، لتنتهي المباراة بفوز فريق جوارديولا 2-1.

وحصد سيتي نقطته الـ 32 في المركز الثاني، بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر.

أما أستون فيلا فظل في المركز الـ 13 بـ 16 نقطة.