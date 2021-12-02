أبو تريكة: صلاح ظُلم في ترتيب الكرة الذهبية.. وإذا فعل ذلك ستصل إلى منزله

انتقد محمد أبو تريكة محلل قنوات بي إن سبورت ونجم منتخب مصر السابق، ترتيب محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وكان صلاح قد حصد المركز السابع في ترتيب الكرة الذهبية بينما حصد ليونيل ميسي الجائزة للمرة السابعة في تاريخه.

وقال أبو تريكة بعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون: "سجل صلاح اليوم هدفين ويواصل أدائه الرائع ورغم ذلك حصد المركز السابع في الكرة الذهبية".

وشدد تريكة "أرى أن محمد صلاح قد ظُلم باحتلال المركز السابع ولكن عليه أن يستمر على هذا المستوى".

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول على إيفرتون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وكشف أبو تريكة "إذا توج صلاح بلقب الدوري الإنجليزي أو دوري الأبطال وساهم في تتويج مصر بكأس أمم إفريقيا ونجح في أن يؤهلنا إلى كأس العالم سيتم إيصال الكرة الذهبية إلى منزله".

واختتم تريكة تصريحاته "صلاح مستمر في أدائه الرائع هذا الموسم سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها".

ورفع صلاح رصيده إلى 13 هدفا في الدوري الإنجليزي ليتصدر ترتيب الهدافين بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي أقرب منافسيه.

ورفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطتين فقط عن تشيلسي المتصدر.