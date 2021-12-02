محمد صلاح: هكذا سجلت هدفي الثاني ضد إيفرتون.. وسر تألق ليفربول حاليا

كيف سجل محمد صلاح هدفه الثاني المُبهر مع ليفربول ضد إيفرتون في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف لهدف؟ الملك المصري يجيب.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وفاز ليفربول على مضيفه إيفرتون يوم الأربعاء في ملعب جوديسون بارك في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" عن الفوز: "تسجيل أربعة أهداف أمر جيد، فزنا أمام مانشستر يونايتد بخماسية كذلك".

وواصل "نقدم أداء جيدا في الدوري ونتمنى أن نستمر على ذلك".

وأكمل "رسالة المدرب لنا هو أننا نستطيع أن نلعب وبقوة من الناحية البدنية ونحاول أن نصنع الفرص وهذا ما فعلناه".

وعن كيف سجل هدفه الثاني الذي بدأه بخطف الكرة قبل منتصف الملعب وركضه مسرعا حتى منطقة جزاء إيفرتون قال صلاح: "لقد توقعت أن يخطئ لاعب إيفرتون في التمرير واستطعت أن أسجل هدفا ثالثا لتصبح المباراة أسهل علينا".

وعن أهدافه، قال متصدر هدافي الدوري الإنجليزي حاليا: "هدفي تسجيل أهدافا أكثر وأريد الفوز بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا مع النادي".

أما عن سر تألق ليفربول في الموسم الجاري أوضح صلاح "أعتقد أننا اندمجنا مع بعضنا البعض نلعب مع ست سنوات سنويا عانينا من الإصابات الموسم الماضي والشيء الوحيد الذي جعلنا نتحسن هو التناغم ولعبنا سويا مع بعضنا البعض".

وأتم "نحن سعداء بعودة فيرجيل فان دايك لم تكن الأمور بالنسبة له بسيطة لأنه أصيب على هذا الملعب هو قائدنا وهو لاعب مميز وقائد منتخب هولندا".