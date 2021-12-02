هل تشاهدون يا فرانس فوتبول؟ صلاح الذهبي يُدمر إيفرتون

الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 00:19

كتب : رامي جمال

محمد صلاح وأندرو روبرتسون - إيفرتون وليفربول

"لقد تفاجأت بتواجد محمد صلاح في المركز السابع كي أكون صادقا، الكرة الذهبية تعتمد على تصويت الصحفيين إن كنتم تظنون –يقصد الصحفيين- أنه يستحق التواجد في مركز أعلى فعليكم إقناع زملائكم" يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

والآن هل تشاهد فرانس فوتبول ما يقدمه صلاح؟

الملك المصري يقود ليفربول للفوز على إيفرتون في ملعب جوديسون بارك في دربي ميرسيسايد بأربعة أهداف لهدف بتسجيله لهدفين.

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وحل ليفربول يوم الأربعاء ضيفا على إيفرتون لملاقاته في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

افتتح جوردان هندرسون أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 19.

وقلص ديميراي جراي النتيجة بهدف أول لإيفرتون في الدقيقة 3.

وعاد صلاح وسجل هدفا شخصيا ثانيا له وثالثا لليفربول في الدقيقة 64.

وأتم ديوجو جوتا رباعية ليفربول بهدف في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة وصل رصيد ليفربول إلى 31 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر.

فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ14 بـ15 نقطة.

صلاح المُذهل

بفضل هدفيه ضد إيفرتون أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أو يصنع هدفا على الأقل في سبع مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي خارج ملعب الفريق أنفيلد.

كما أنه خلال المباريات الخارجية في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري صنع أو سجل هدفا على الأقل.

إذ أنه خلال تلك المباريات ساهم في تسجيل 14 هدفا خلال سبع مباريات خارج أنفيلد، وذلك بتسجيله لتسعة أهداف وصناعته لخمسة.

وسجل صلاح 13 هدفا يتصدر بهم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري بفارق أربعة أهداف عن أقرب ملاحقيه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وبفضل هدفيه ضد إيفرتون أصبح أول لاعب في دربي ميرسيسايد من ليفربول يسجل هدفين في ملعب التوفيز منذ فيرناندو توريس في سبتمبر من عام 2008.

وبالطبع يظل الهاتريك في شباك مانشستر يونايتد في قلب ملعب أولد ترافورد والهدفين في دربي ميرسيسايد في جوديسون بارك هما العلامة الأبرز للملك المصري في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بشكل سريع وهجومي من الفريقين وسط استحواذ أكبر على الكرة من ليفربول.

ففي الدقيقة الثالثة أهدر صلاح فرصة تسجيل هدفا مبكرا بعدما ذهبت تسديدته لأعلى الملعب.

وبعدها أطلق صلاح تسديدة قوية تصدى لها حارس إيفرتون جوردان بيكفورد على مرتين.

وفي الدقيقة العاشرة أطلق جوردان هندرسون تسديدة قوية بيسراه بعد عرضية من أندرو روبرتسون سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول لليفربول.

وعقب 10 دقائق فقط مرر هندرسون بينية إلى صلاح الذي أطلق تسديدة رائعة بيسراه في أقصى الزاوية اليمنى سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثاني للريدز.

واصل ليفربول ضغطه وسدد ساديو ماني كرة قوية تصدى لها بيكفورد.

ومن هجمة مرتدة سريعة سدد جراي كرة من بين قدمي أليسون بيكر سكنت الشباك ليقلص النتيجة بهدف أول لإيفرتون في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني واصل ليفربول ضغطه وفي الدقيقة 65 استغل صلاح خطأ من لاعب إيفرتون في تمرير الكرة وخطفها من قبل منتصف الملعب وركض مسرعا وسدد كرة زاحفة في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لليفربول.

وفي الدقيقة 79 مرر روبرتسون بينية إلى جوتا وسدد كرة رائعة بيسراه لتسكن الشباك ويقتل إيفرتون كليا.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار كبير لليفربول بأربعة أهداف لهدف.

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