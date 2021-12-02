الصدارة في قبضة البلوز.. تشيلسي يفلت من كمين واتفورد بفضل زياش

أفلت تشيلسي من كمين مضيفه واتفورد ليبقي على صدارته للدوري الإنجليزي.

وفاز تشيلسي على واتفورد يوم الأربعاء بهدفين لهدف في ملعب فيكاراج رود في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

افتتح ماسون ماونت أهداف المباراة في الدقيقة 30 بتسديدة زاحفة.

وسجل كاي هافيرتز هدفا عقب ثلاث دقائق لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وأدرك إيمانويل دينيس التعادل لواتفورد في الدقيقة 43 بعد تسديدة ارتطمت بلاعبي تشيلسي.

ولكن في الدقيقة 73 خطف حكيم زياش الانتصار بهدف جميل بعد تسديدة رائعة إثر تبادل للكرة بينه وبين ماونت.

وشهدت المباراة توقفها لما يقرب من 20 دقيقة عقب إصابة مشجع لواتفورد بأزمة قلبية ما استدعى مساعدة الأجهزة الطبية للفريقين سريعا.

وخرج كل اللاعبين من الملعب وطلبوا عدم العودة إلا بعد التأكد من حالة المشجع الذي نُقل للمستشفى.

وفور التأكد من ثبات الحالة الصحية للمشجع، عاد اللاعبون للملعب عقب إجراء عملية الإحماء لخمس دقائق.

بتلك النتيجة وصل رصيد تشيلسي إلى 33 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب.

فيما يأتي واتفورد في المركز الـ17 برصيد 13 نقطة.