محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا لـ ليفربول في مباريات خارج ملعب الريدز بالدوري

حقق محمد صلاح رقما تاريخيا يحدث لأول مرة لصالح ليفربول في مباريات خارج الديار بالدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسجل صلاح هدفا في شباك إيفرتون ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يساهم في أهداف خلال سبع مباريات متتالية خارج ملعبهم في الدوري الإنجليزي.

ولم يسجل صلاح هدفا في مباراة واحدة منهم والتي كانت ضد وست هام لكنه اكتفى بصناعة هدف للريدز.

وفي السبع مباريات الأخيرة لليفربول خارج ملعبه ساهم صلاح في 13 هدفا لصالح الريدز.

إذ سجل صلاح 8 أهداف وصنع 5 آخرين في السبع مباريات التي أقيمت خارج ملعب أنفيلد هذا الموسم.

وجاءت أرقام صلاح في المباريات السبعة كالآتي:

نورويتش (سجل هدفا وصنع 2)

ليدز (سجل هدفا)

برينتفورد (سجل هدفا)

واتفورد (سجل هدفا وصنع آخر)

مانشستر يونايتد (سجل 3 أهداف وصنع هدفا)

وست هام (صنع هدفا)

إيفرتون (سجل هدفا)