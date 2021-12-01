انتهى الدوري الإنجليزي – واتفورد (1) – (2) تشيلسي.. أستون فيلا (1) - (2) سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

واتفورد X تشيلسي

نهاية المباراة بانتصار تشيلسي بهدفين لهدف.

ق73: جوووووووول زيااااش يسجل الهدف الثاني لتشيلسي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق43: جووووول إيمانويل دينيس يدرك التعادل لواتفورد.

ق33: كاي هافيرتز سجل هدفا ثانيا لتشيلسي تم إلغائه بداعي التسلل.

ق30: جووووووول ماسون ماونت يسجل الهدف الأول لتشيلسي.

استئناف المباراة.

صحيفة تيليجراف الإنجليزية: عودة اللاعبين لأرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء استعدادا لاستئناف المباراة.

صحيفة تيليجراف الإنجليزية: حالة المشجع تبدو جيدة ولكن اللاعبين يريدون التأكد من تحسنه واستقرار حالته قبل استئناف اللعب.

صحيفة تيليجراف الإنجليزية: اللاعبون قرروا عدم العودة للملعب إلا بعد معرفة حالة المشجع.

صحيفة تيليجراف الإنجليزية: لاعبو تشيلسي وواتفورد سيعودون للملعب بعد 5 دقائق ويجرون عمليات الإحماء استعدادا لاستئناف المباراة ووصول سيارة إسعاف لنقل المشجع المصاب للمستشفى.

ق13: الحكم طلب من اللاعبين مغادرة أرض الملعب.

ق12: توقف المباراة لعلاج فرد من الجمهور.

انطلاق المباراة

أستون فيلا X مانشستر سيتي

نهاية المباراة بانتصار مانشستر سيتي بهدفين لهدف.

ق47: جووووووووول أولي واتنكز يقلص النتيجة بهدف أول لأستون فيلا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدفين دون رد.

ق44: جووووووول ثااان لسيتي من بيرناردو سيلفا.

ق27: جوووول روبن دياز يسجل الهدف الأول لسيتي بتسديدة قوية.

انطلاق المباراة.

المباراة ستنطلق في تمام العاشرة والربع مساء.