تشكيل مانشستر سيتي - 3 تبديلات من جوارديولا.. ومحرز يقود الهجوم أمام أستون فيلا

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 21:31

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيل الأساسي لمواجهة أستون فيلا ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ويقود رياض محرز وجابرييل خيسوس هجوم مانشستر سيتي أمام أستون فيلا.

وأجرى بيب جوارديولا ثلاثة تغييرات في التشكيل الأساسي بمشاركة أولكسندر زينتشينكو وناثان أكي وفيرناندينو.

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ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن تشيلسي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيديرسون

الدفاع: أولكسندر زينتشينكو - روبن دياش - ناثان أكي - جواو كانسيلو

الوسط: فيرناندينو - رودري - بيرناردو سيلفا

الهجوم: رحيم سترلينج - جابرييل خيسوس - رياض محرز.

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