تشكيل ليفربول – صلاح وماني وجوتا أساسيون ضد إيفرتون في الدربي
الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 21:20
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه المستدعى للقاء إيفرتون في ملعب جوديسون بارك في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- ترينت ألكسندر أرنولد
في الوسط: فابينيو- جوردان هندرسون- تياجو ألكانتارا
في الهجوم: ساديو ماني- ديوجو جوتا- محمد صلاح
ويحتل ليفربول المركز الثالث بـ28 نقطة فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ14 بـ15 نقطة.
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