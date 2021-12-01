تشكيل ليفربول – صلاح وماني وجوتا أساسيون ضد إيفرتون في الدربي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه المستدعى للقاء إيفرتون في ملعب جوديسون بارك في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: فابينيو- جوردان هندرسون- تياجو ألكانتارا

في الهجوم: ساديو ماني- ديوجو جوتا- محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثالث بـ28 نقطة فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ14 بـ15 نقطة.