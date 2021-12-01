تشكيل تشيلسي – 6 تبديلات من توخيل ضد واتفورد

أجرى توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي ستة تبديلات على تشكيل فريقه المستدعى للقاء واتفورد اليوم الأربعاء.

ويحل تشيلسي ضيفا على واتفورد في ملعب فيكاراج رود في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

والتغييرات التي أجراها توخيل هي مشاركة أندرياس كريستنسين وساؤول نيجويز وسيزار أزبليكويتا وكاي هافيرتز وماسون ماونت وكريستيان بوليسيتيش.

وذلك بدلا من تياجو سيلفا ورييس جيمش وجورجينيو وحكيم زياش وكالوم هودسون أودوي وتيمو فيرنر.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: أنطونيو روديجير- أندرياس كريستنسين- تريفوه تشالوباه

في الوسط: ماركوس ألونسو- روبن لوفتس شيك- ساؤول نيجويز- سيزار أزبليكويتا

في الهجوم: كاي هافيرتز- ماسون ماونت- كريستيان بوليسيتش