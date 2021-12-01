تشكيل تشيلسي – 6 تبديلات من توخيل ضد واتفورد

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 20:41

كتب : FilGoal

توماس توخيل تشيلسي

أجرى توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي ستة تبديلات على تشكيل فريقه المستدعى للقاء واتفورد اليوم الأربعاء.

ويحل تشيلسي ضيفا على واتفورد في ملعب فيكاراج رود في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

والتغييرات التي أجراها توخيل هي مشاركة أندرياس كريستنسين وساؤول نيجويز وسيزار أزبليكويتا وكاي هافيرتز وماسون ماونت وكريستيان بوليسيتيش.

أخبار متعلقة
دورتموند يعلن خوض مباراة بايرن بدون جماهير قائمة باريس - تواجد ميسي.. وغياب جديد لراموس مدافع أرسنال يحبط محاولة سطو على منزله

وذلك بدلا من تياجو سيلفا ورييس جيمش وجورجينيو وحكيم زياش وكالوم هودسون أودوي وتيمو فيرنر.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: أنطونيو روديجير- أندرياس كريستنسين- تريفوه تشالوباه

في الوسط: ماركوس ألونسو- روبن لوفتس شيك- ساؤول نيجويز- سيزار أزبليكويتا

في الهجوم: كاي هافيرتز- ماسون ماونت- كريستيان بوليسيتش

توخيل تشيلسي واتفورد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشكيل ليفربول – صلاح وماني وجوتا أساسيون ضد إيفرتون في الدربي بيلد تكشف تفكير رانكيك في صفقات مانشستر يونايتد الصيف المقبل.. هالاند على رأس القائمة مدافع أرسنال يحبط محاولة سطو على منزله مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.. مصر في كأس العرب ودربي ميرسيسايد
أخر الأخبار
كأس العرب – السولية: أشكر اللاعبين.. وهذا هو الشيء الأكثر أهمية 3 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - كيروش: كنا نستحق الفوز بستة أهداف.. والأكثر أهمية حضور الجماهير 5 دقيقة | كأس العرب 2021
تشكيل ليفربول – صلاح وماني وجوتا أساسيون ضد إيفرتون في الدربي 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - فينيسيوس وبنزيمة يقودان الهجوم أمام أتليتك بلباو 40 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل تشيلسي – 6 تبديلات من توخيل ضد واتفورد 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس العرب - السعودية (0) - (0) الأردن.. سجال بين الفريقين 49 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - مدرب المغرب: خلقنا المشاكل لـ فلسطين واستحققنا الفوز.. ولكن ساعة | كأس العرب 2021
كأس العرب - منتخب مصر: فحوصات إضافية لـ حمدي فتحي ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي 4 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري