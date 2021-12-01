المصري لـ في الجول: معاملة ريفرز السيئة لنا سبب إصدار بيانهم.. ولن نقابلهم بذات الطريقة

رد محمد الخولي نائب رئيس المصري على بيان ريفرز يونايتد النيجيري مؤكدا أن سبب إصداره هو معاملتهم السيئة لبعثة ناديه في مباراتهما السابقة.

وقال محمد الخولي لـFilGoal.com: "ريفرز يونايتد أصدر بيانه لأنهم يعرفون كيف عاملونا، لقد عاملونا بطريقة غير آدمية لذلك هم يتخذون خطوة استباقية".

واستدرك "ولكن لأجل مصر واسمها الكبير لن نقابلهم بالطريقة ذاتها ومرحبا بهم في بلدنا حفاظا على اسم بلدنا وليس لشيء آخر".

وكان ريفرز يونايتد قال في بيانه اليوم الأربعاء: " "فيما يبدو وأنه ظهور سريع لفصل قبيح آخر في الكرة الإفريقية، يشجب نادي ريفرز يونايتد سلوك النادي المصري قبل مباراة الفريقين في الإسكندرية".

وأوضح البيان "ريفرز كشف خطط المصري لقلب استقرار فريقنا، حيث كشف مسؤولنا الإعلامي تشارلز مايوكو، أن بعض أعضاء بعثتنا لمصر لم يحصلوا على تأشيرات، بما فيهم صحفيين".

وأكمل "النادي المصري، في منشورات على وسائل تواصله الرسمية، وتعليقات جمهوره، هددت بإيذاء فريق ريفرز. تهديدات مثل (سنقتلكم) أو (مرحبا في الجحيم) أو صور سكاكين ومديات وشماريخ هيمنوا على التعليقات على منشورات المصري".

وأردف "حصلنا على معلومات بأنه سيحدث تلاعب في نتائج فحوصات فيروس كورونا، لذا نلفت نظر كاف من خلال الاتحاد النيجيري لكرة القدم، وكذلك لجنة الشؤون الخارجية والسفارة النيجيرية في مصر للتعامل مع هذا المخطط البغيض والهمجي".

وخسر المصري أمام ريفرز يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية الإفريقية، قبل مباراة الإياب يوم الأحد المقبل.