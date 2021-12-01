كأس العرب - مصدر بـ الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابتي معلول وحمدي فتحي

كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابتي لاعبي الفريق، علي معلول مع منتخب تونس، وحمدي فتحي مع منتخب مصر، أثناء مشاركتهما في كأس العرب.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "معلول يعاني من شد بسيط في العضلة الضامة وخضع لفحوصات وأشعة اليوم تحدد على إثرها استمراره ضمن معسكر منتخب تونس".

وأكمل "سيغيب عن المباراة المقبلة ضد سوريا وبعدها سيتم تقييم حالته من جديد ومدى قدرته على المشاركة من عدمها".

وشدد "حمدي فتحي يعاني من اشتباه في ارتجاج في المخ. حالته استقرت ولكنه سيخضع لفحص طبي أدق غدا الخميس بالأشعة. هناك تفضيل لإراحته ضد السودان".

وأتم "الجهاز الطبي للأهلي يتابع حالة اللاعبين مع سهيل الشملي طبيب منتخب مصر ومحمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، وهناك تنسيق كامل للاطمئنان على حالتهما".

وتعرض معلول لإصابة بدأت أثناء مباراة غزل المحلة ضد الأهلي التي حسمها بنفسه بهدف متأخر فاز به الأحمر 3-2، قبل أن يشارك كبديل مع تونس ضد موريتانيا.

أما فتحي، فتعرض لإصابة في الرأس أثناء فوز مصر على لبنان 1-0.