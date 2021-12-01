ركلة تكسر صمود مطر.. مصر تبدأ كأس العرب بانتصار على لبنان

ظل مصطفى مطر صامدا أمام هجمات مصر، لكن ركلة جزاء للفراعنة كسرت صموده في النهاية، وأمنت الفوز الأول لـ مصر.

فازت مصر على لبنان بهدف مقابل لا شيء على ملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب.

سجل محمد مجدي "أفشة" هدف مصر الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

فوز مصر رفع رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، خلف الجزائر المتصدرة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد لبنان عند لا شيء من النقاط في المركز الثالث.

































































التشكيل

كارلوس كيروش بدأ المباراة بـ مروان حمدي في الهجوم، فيما لعب محمد شريف كجناح أيسر.

وبدأ حمدي فتحي بجانب عمرو السولية في وسط الملعب، ومصطفى فتحي كأساسي كجناح أيمن.

محمد مجدي أفشة يبدأ وثلاثي هجومي لمنتخب #مصر ضد لبنان بـ #كأس_العرب 🌟🇪🇬 pic.twitter.com/6lsfQCh1eC — FilGoal (@FilGoal) December 1, 2021

في المقابل، بدأ إيفان هاشيك بـ هلال الحلوة كمهاجم وحيد في تشكيل لبنان.

وصف المباراة

بداية المباراة كانت بإصابة. عمرو السولية تعرض لإصابة في الثانية العاشرة، وخرج لتلقي العلاج.

وبدأ الضغط المصري الكاسح. أحمد فتوح أرسل عرضية في الدقيقة الثامنة، أبعدها الدفاع إلى ركنية.

صمود مطر

وكانت أولى الفرص الخطرة في الدقيقة الـ11 بعد عرضية من مصطفى فتحي، قابلها مروان حمدي برأسية، وتابعها محمد شريف بلمسة تصدى لها مصطفى مطر إلى ركنية.

الركنية نفذت قصيرة وأرسل محمد مجدي "أفشة" عرضية، وقابلها محمد شريف برأسية فوق المرمى.

وسدد مصطفى فتحي في الدقيقة الـ20، لكن تصدى لها مصطفى مطر بثبات.

واستمر صمود مطر في الدقيقة الـ24 بعد بينية ساقطة من أفشة، قابلها محمد شريف برأسية، وتصدى لها مطر بثبات.

عمرو السولية سدد أيضا في الدقيقة الـ25، لكن تصدى لها مصطفى مطر.

الهجمات المتتالية استمرت في الدقيقة الـ28 بعد عرضية من أكرم توفيق. أخرجها الدفاع، وقابلها أفشة بتصويبة بعيدة عن المرمى.

تألق مصطفى مطر استمر في الدقيقة الـ32. كرة ثابتة نفذها مصطفى فتحي، وقابلها أحمد حجازي برأسية تصدى لها مطر، وتابعها الونش برأسية أخرى، لكن جورج ملكي أبعدها من على الخط.

تبديل اضطراري

الإصابات واصلت ملاحقة مصر في الدقيقة الـ33 بعد إصابة حمدي فتحي في الرأس، والذي اضطر كيروش إلى استبداله في الدقيقة الـ37 ودخول مهند لاشين بدلا منه.

مباراة رسمية أولى لـ مهند لاشين بعد المشاركة أمام ليبيريا في المباراة الودية الأولى لـ كيروش.

محمد شريف أرسل عرضية في الدقيقة الـ39، وقابلها مصطفى فتحي برأسية في يد الحارس.

وكانت أخطر الفرص في الدقيقة الـ40. طولية قابلها أفشة برأسية مهدها إلى محمد شريف داخل الست ياردات، والذي حولها برأسية لكن فوق المرمى.

أفشة واصل إرسال الهدايا في الدقيقة الـ46 ببينية إلى محمد شريف، لكن الدفاع أنقذها في اللحظة الأخيرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

كارلوس كيروش بدأ الشوط الثاني بتبديل جديد. شارك أحمد رفعت بدلا من مصطفى فتحي.

ظهور هو الأول لـ أحمد رفعت مع منتخب مصر منذ 14 أغسطس 2013.

السيطرة المصرية لم تنتظر طويلا في الشوط الثاني. بينية رااائعة من أفشة في الدقيقة الـ52 إلى البديل أحمد رفعت الذي انفرد وسدد بيسراه، لكن مصطفى مطر استمر في التألق وتصدى لها ببراعة.

كارلوس كيروش أجرى ثالت تبديلاته في الدقيقة الـ65. شارك أحمد سيد "زيزو" بدلا من مروان حمدي، وليتحول محمد شريف كمهاجم صريح.

أخيرا اهتزت الشباك

وأخيرا اهتزت الشباك. أحمد فتوح انطلق بمجهود فردي وتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ69، احتسبها الحكم.

محمد مجدي "أفشة" سجل ركلة الجزاء بنجاح، وسجل الهدف الأول للفراعنة.

هدف هو الخامس دوليا لـ أفشة في مباراته الـ15 بقميص مصر.

وركلة جزاء هي الثانية التي يتحصل عليها فتوح مع منتخب مصر في ثامن مبارياته الدولية، بجانب تسجيل هدف دولي.

دقائق بلا فرق

على الفور تدخل إيفان هاشيك وأجرى ثلاثة تبديلات. نادر مطر وفضل عنتر ووليد شور يشاركون بدلا من محمد حيدر وهلال الحلوة، وربيع عطايا في الدقيقة الـ75.

كيروش تبديلان جديدان في الدقيقة الـ83. شارك عمر كمال عبد الواحد، وأسامة فيصل بدلا من أكرم توفيق، ومحمد شريف.

فيصل وعمر كمال سجلا أولى مشاركاتهما مع منتخب مصر دوليا.

لبنان رد بدخول حسن شعيتو بدلا من ماهر صبرا.

وكانت آخر التبديلات في الدقيقة الـ89 بدخول جهاد أيوب بدلا من نور منصور.

الحكم احتسب سبع دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع.

كيروش أجرى تبديلا سادسا في الدقيقة الـ95 بدخول أيمن أشرف بدلا من أفشة. تبديل سادس مسموح به بسبب استبدال حمدي فتحي لإصابة في الرأس كما تنص اللوائح.

وانتهى الوقت الضائع بلا أمر يذكر، لينتهي اللقاء بفوز مصر بهدف مقابل لا شيء.

فوز مصر رفع رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، خلف الجزائر المتصدرة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد لبنان عند لا شيء من النقاط في المركز الثالث.

وتلعب مصر مع السودان مساء السبت، في الجولة الثانية من البطولة.