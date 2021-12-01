كأس العرب - مدرب الجزائر: كل المباريات بمثابة نهائيات

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 16:03

كتب : FilGoal

مجيد بوقرة - الجزائر

شدد مجيد بوقرة المدير الفني لـ منتخب الجزائر أن كل المباريات في كأس العرب بمثابة نهائيات.

واكتسح المنتخب الجزائري نظيره السوداني في مستهل مشواره برباعية دون رد. (طالع التفاصيل)

وصرّح بوقرة في تصريحات نقلتها صحيفة النهار الجزائرية: "كل المباريات بمثابة نهائية بالنسبة لنا".

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وأردف "من الآن نفكر في اللقاء القادم أمام لبنان".

وأتم "يجب أن نستعد جيدا لنكون جاهزين لهذا الموعد".

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة لبنان في الجولة الثانية يوم 4 ديسمبر.

وتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة، في انتظار نتيجة مباراة مصر ولبنان بعد ساعة من الآن.

فوز هو الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين إذ يعد الانتصار الأكبر 2-0 في تاريخ المنتخبين.

انتصار هو الثالث لمنتخب الجزائر مقابل فوز وحيد للسودان وتعادلين.

وسجل بغداد بونجاح ثنائية هي الأولى له مع محاربي الصحراء منذ عامين، والثالثة بشكل عام.

وتصدر مهاجم السد القطري ترتيب هدافي البطولة برصيد هدفين حتى الآن، متساويا مع ثنائي تونس فراس بلعربي وسيف الدين الجزيري.

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