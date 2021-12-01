كأس العرب - مدرب السودان: ثنائي الجزائر سبّب لنا المشاكل.. وهكذا عانينا

أوضح هوبير فيلود المدير الفني لـ منتخب السودان سبب الخسارة الكبيرة أمام الجزائر.

وسقط منتخب السودان ضد الجزائر برباعية دون مقابل في الجولة الأولى من كأس العرب. (طالع التفاصيل)

وصرّح فيلود: "منتخبنا لم يكن في المستوى من الناحية البدنية في مباراة اليوم".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة النهار الجزائرية: "واجهنا صعوبات كبيرة أمام منتخب قوي مثل الجزائر".

وأكمل "عانينا خلال تحضيراتنا السابقة بسبب مشاكل سياسية في البلد".

وأتم "لاعبا الأجنحة للمنتخب الجزائري، خلقا لنا العديد من المشاكل طيلة هذه المباراة".







































وتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة، في انتظار نتيجة مباراة مصر ولبنان بعد ساعة من الآن.

فوز هو الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين إذ يعد الانتصار الأكبر 2-0 في تاريخ المنتخبين.

انتصار هو الثالث لمنتخب الجزائر مقابل فوز وحيد للسودان وتعادلين.

وسجل بغداد بونجاح ثنائية هي الأولى له مع محاربي الصحراء منذ عامين، والثالثة بشكل عام.

وتصدر مهاجم السد القطري ترتيب هدافي البطولة برصيد هدفين حتى الآن، متساويا مع ثنائي تونس فراس بلعربي وسيف الدين الجزيري.