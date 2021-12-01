بيلد تكشف تفكير رانكيك في صفقات مانشستر يونايتد الصيف المقبل.. هالاند على رأس القائمة

كشف كريستيان فالك الصحفي بجريدة بيلد الألمانية عن كيفية تفكير رالف رانكيك مدرب مانسشتر يونايتد الجديد في صفقات الصييف المقبل.

وأعلن مانشستر يونايتد التعاقد مع رالف رانكيك كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، قبل أن يتحول إلى مدير رياضي للفريق بعد نهاية فترة عمله كمدرب.

وفقا لفالك فإن رانكيك سيحاول التعاقد مع إيرنلج هالاند في الصيف المقبل خصواصا وإن اللاعب النرويجي يعتبره كوالده بسبب كونه أحد الأسباب الرئيسية في تعاقد سالزبورج معه من قبل.

أمادو هايدارا لاعب وسط لايبزج هو الصفقة التي سحاول رانكيك التعاقد معها في الشتاء، لتعويض الرحيل المحتمل لبول بوجبا.

المدرب الألماني سيحاول أيضا التعاقد مع تيمو فيرنر لاعب تشيلسي بسبب إيمانه بإمكانياته والتعاقد معه من قبل في لايبزج، وخصوصا أيضا بسبب العلاقة الجيدة بينه وبين توماس توخيل.

كريستوفر نكونكو لاعب لايبزج ايضا أحد الأهداف التي يود رانكيك الحصول عليها في الصيف المقبل، مع العلم بأنه قد حاول التعاقد معه للايبزج في 2018.

ومن المنتظر أن يقود رانكيك مانشستر يونايتد للمرة الأولى في مباراة كريستال بالاس بعد أن أعلن النادي بأن مايكل كاريك هو من سيقود مباراة أرسنال.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـثامن في جدور ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة.