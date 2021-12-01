مدافع أرسنال يحبط محاولة سطو على منزله

كشفت صحيفة ديلي ميل عن تعرض جابرييل مدافع أرسنال إلى محاولة سطو على منزله أثناء عودته برفقة صديقه.

وفقا للصحيفة فإن السارقين كانا يهددان جابرييل مستخدمين عصا بيسبول، وطلبا منه تسليم هاتفه المحمول، وساعة اليد ومفتاح سيارته والتي تبلغ قيمتها 53 ألف دولار.

وتقول ديلي ميل بأن كاميرات المراقبة أظهرت اللص وهو يحاول تهديد جابرييل بعصا البيسبول مما جعله يسلمه الساعة والمفتاح ولكن المدافع البرازيلي لكمه في وجهه وتقاتل معه، حتى ركض السارق بعيدا عن المنزل.

وشدد مارتن لويس المدعي العام بأن جابرييل لم يصاب بأي أذى جسدي جراء محاولة الاعتداء ولكنه قد تعرض لصدمة لحظية.

وكان سعيد كولاسيناتش لاعب أرسنال قد تعرض لحادثا مشابه قبل عامين أثناء خروجه برفقة زوجته ومسعود أوزيل وزوجته ولكنه أيضا تمكن من التصي للصوص محبطا محاولة السطو.

وشارك صاحب الـ 23 عاما مع أرسنال في 11 مباراة منذ بداية الموسم ، وتمكن خلالهم من تسجيل هدفا واحد.