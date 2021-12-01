مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.. مصر في كأس العرب ودربي ميرسيسايد

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 10:49

كتب : FilGoal

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تستمر مباريات كأس العرب لليوم الثاني على التوالي.. وتتواصل إثارة الدوريات الأوروبية الكبرى.

FilGoal.com يستعرض لكم أبرز مباريات اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

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كأس العرب

في المجموعة الثالثة تلعب الجزائر ضد السودان في الثانية عشر ظهرا وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و2 والكاس 1.

في الثالثة عصرا يلتقي منتخب مصر مع لبنان.

الدوري الإيطالي

في السابعة والنصف مساءً يلتقي إنتر مع سبيزيا وتذاع المباراة على قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب الدوري الإيطالي.

ويحل ميلان ضيفا على جنوى في العاشرة إلا الربع وتذاع أيضا على يوتيوب الدوري الإيطالي.

الدوري الفرنسي

يستضيف باريس سان جيرمان نيس وتذاع على بي إن سبورتس 4 وتبدأ في العاشرة مساءً.

الدوري الإسباني

في سانتياجو بيرنابيو يلعب ريال مدريد مع أتليتك بلباو في العاشرة مساءً وتذاع على بي إن سبورتس 3.

الدوري الإنجليزي

في التاسعة والنصف وعلى بي إن سبورتس بريميوم 3، يلتقي واتفورد مع تشيلسي.

وفي العاشرة والربع يقام دربي ميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 1.

وفي نفس التوقيت، أستون فيلا ومانشستر سيتي على ملعب فيلا بارك وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 2.

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مواعيد مباريات اليوم
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