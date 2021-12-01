إمام عاشور: حزين للغياب عن كأس العرب.. ولعبت في 10 مراكز

أبدى إمام عاشور لاعب وسط الزمالك حزنه لعدم التواجد في كأس العرب، وتحدث عن خسارة مباراة القمة والضغوط بعد رحيل فرجاني ساسي.

وأعلن الزمالك تعافي عاشور من فيروس كورونا عقب أيام من خروجه من قائمة المنتخب. (طالع التفاصيل)

وقال إمام عاشور عبر قناة المحور: "حزين لعدم التواجد في كأس العرب وأتمنى أن أتواجد في كأس الأمم الإفريقية، المنتخب لم يُقصر معي حتى قبل السفر وأجروا لي مسحة".

وأضاف "ساسي لاعب كبير وتعملت منه في الملعب، ولا أشعر بالضغط بعد رحيل ولا أركز في ذلك".

وأشاد بزميله في الفريق طارق حامد قائلا: "يتحدث طارق حامد طوال الوقت معي كثيرا، وهو ما يفعله معي أيضا محمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويصححون أخطائي، طارق حامد (بيشتغل على نفسه كويس) وتواجده معي في الملعب يعطني دافعا قويا".

وعن خسارة مباراة القمة بنتيجة 5-3 في الدوري قال: "أي فريق قد يمر بتعثر وجاءت في وقت مبكر، مباراة القمة تساوي 3 نقاط واتفقنا بعد المباراة على التركيز في قادم المباريات".

وأردف "في أول 20 دقيقة النتيجة كانت 3-0 فلم يكن يومنا وموفقين، حدث لنا نفس الأمر الموسم الماضي وحصدنا لقب الدوري".

وأتم "من أجل نادي الزمالك سألعب في أي مركز، لعبت في 10 مراكز منذ أن بدأت مسيرتي في الدوري الممتاز، وأحب اللعب في مركز لاعب الوسط رقم 8، ليس مركزي الأساسي واحتاج خبرات ومع الوقت سأتعلم".

إمام عاشور خاض 8 مباريات الموسم الجاري بقميص الزمالك.

كما ارتدى قميص منتخب مصر في مباراة الجابون بالجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 كأول ظهور دولي له.