الزمالك: سلبية مسحة إمام عاشور

أعلن الزمالك عن سلبية مسحة الكشف عن فيروس كورونا الخاصة بإمام عاشور لاعب وسط الفريق.

إمام عاشور النادي : الزمالك الزمالك

وأصيب عاشور بفيروس كورونا عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري، والتي فاز بها الفريق 1-0.

وقال الموقع الرسمي للزمالك، إنه من المقرر أن يخضع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية.

يذكر أن الفريق كان قد حصل على راحة لمدة أسبوع على هامش فترة توقف بطولة الدوري الحالية بسبب إقامة كأس العرب، حيث من المقرر أن يستأنف الأبيض تدريباته عصر الجمعة المقبل على ملعب النادي.

كان منتخب مصر قد أعلن استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر لقائمة بطولة كأس العرب بعد إصابته بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

وضم كيروش أحمد حجازي في مكان عاشور.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري بـ 13 نقطة، من 6 مباريات في الدوري.