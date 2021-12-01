يوفنتوس لا يغرق في ساليرنو.. ويستعد توازنه بثنائية أمام ساليرنيتانا

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 00:03

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس

يتخذ ساليرنيتانا من "فرس البحر" شعارا له كون المدينة تقع على خليج ساليرنو، واليوم لم يغرق يوفنتوس في بحر هزيمة جديدة.

يوفنتوس فاز على ساليرنيتانا بهدفين دون رد في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

واستطاع يوفنتوس أن يحقق الفوز الثالث له في الدوري الإيطالي في آخر 7 جولات بعد 3 هزائم وتعادل.

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وكان يوفنتوس قد خسر من تشيلسي في دوري الأبطال برباعية دون مقابل، وتكبد هزيمة على أرضه من أتالانتا في الدوري.

فوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 24 نقطة ظل به في المركز السابع.

بينما توقف رصيد ساليرنيتانا عند 8 نقاط ودون فوز في آخر 5 جولات.

التشكيل

أجرى ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس، 5 تغييرات في تشكيل الفريق.

وشارك جورجيو كيليني ورودريجيو بنتانكور ولوكا بيليجريني وديان كولوسفسكي ومويس كين في مباراة اليوم.

فيما غاب فرانك ريبيري عن تشكيل ساليرنيتانا بسبب الإصابة في الركبة.

وقاد هجوم أصحاب الأرض: النيجيري سيمي وفيديريكو بوناتزولي.

وصف المباراة

في الدقيقة 14 مرت رأسية سيمي بجوار القائم الأيسر ليوفنتوس.

وبعد 7 دقائق وعقب لعبة ثنائية بين ديان كولوسفسكي وباولو ديبالا، استطاع الأخير أن يسدد كرة صاروخية أرضية على يمين الحارس معلنا الهدف الأول.

هدف يحمل رقم 24 لديبالا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء منذ موسم 2014-15، كأكثر لاعب في الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 28 سجل جورجيو كيليني هدف تقدم البيانكونيري الثاني بعد كرة ارتدت من القائم إثر كرة ثابتة نفذها خوان كوادرادو.

وعقب 3 دقائق ألغت تقنية الفيديو الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 42 سدد رودريجو بنتانكور كرة صاروخية أعلى من العارضة بعد توغل بمجهود فردي في منتصف الملعب.

في الشوط الثاني سعى أصحاب الأرض لخطف هدف التعادل.

لوكا رانييري سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية مرت من الجميع لترتد كرته من القائم وتمر بمحاذاة خط المرمى خارج الشباك في الدقيقة 58.

في الدقيقة 70 سجل البديل ألفارو موراتا هدف يوفنتوس الثاني بعد عرضية أرضية من فيديريكو بيرنارديسكي.

وقبل 3 دقائق من نهاية اللقاء تألق فيد بيليتتش حارس أصحاب الأرض ومنع الهدف الثالث من باولو ديبالا بعدما حاول تسديدة كرة ساقطة.

فوز يوقف هزائم يوفنتوس عند 2 فقط ويجعل أليجري يتنافس الصعداء ولو قليلا قبل لقاء جنوى.

يوفنتوس الدوري الإيطالي ساليرنيتانا
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