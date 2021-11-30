كأس العرب - تألق كايو يُسقط نسور سوريا

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 23:08

كتب : FilGoal

الإمارات - سوريا - كأس العرب

استهل منتخب الإمارات مشواره في كأس العرب بالفوز على سوريا بنتيجة 2-1 لحساب المجموعة الثانية على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

سجل هدفا الإمارات: كايو كانيدو وعلي صالح، فيما سجل ورد السلامة هدف سوريا.

فوز رفع رصيد الإمارات إلى 3 نقاط خلف تونس بفارق الأهداف بعدما تفوق نسور قرطاج ظهر اليوم على مورينتانيا بنتيجة 5-1.

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فوز هو الثاني للإمارات في ثاني مشاركتهم بكأس العرب، بعدما حققوا فوزا وحيدا على حساب السودان في نسخة 1998.

وعزز منتخب الإمارات تفوقه على سوريا في المواجهات المباشرة برصيد 8 انتصارات مقابل 2 لنسور قاسيون و7 تعادلات.

التشكيل

قاد علي مبخوت الهداف التاريخي للإمارات الهجوم ومن خلفه كايو كانيدو وطحنون الزعابي وعلي صالح.

وبسبب غياب الثنائي عمر السومة وعمر خربين، قاد محمود بحر هجوم نسور قاسيون.

وصف المباراة

أوليفر قسكو لاعب وسط سوريا هدد مرمى الإمارات مبكرا بتوغل من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية تصدى لها علي خصيف ببراعة في الدقيقة الخامسة.

أول تهديد من الإمارات جاء عن طريق كايو الذي سدد كرة على الطائر في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 23 عرفت الكرة طريق الشباك بعرضية من الظهير الأيمن بندر الأحبابي ورأسية من كايو هزت شباك إبراهيم عالمة حارس سوريا.

وبعد 7 دقائق أضاف عيال زايد الهدف الثاني، تمريرة من كايو تصل إلى علي صالح الذي يسدد كرة أرضية على يمين الحارس.

ولأول مرة يسجل كايو ويصنع في مباراة واحدة بقميص منتخب الإمارات.

وقبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول تألق علي خصيف وتصدى لركلة حرة مباشرة من المنتخب السوري محافظا على نظافة شباكه في الشوط الأول.

الشوط الثاني

ورد السلامة هدد مرمى الإمارات في الدقيقة 47 بتسديدة تصدى لها علي خصيف بسهولة.

وفي الدقيقة 60 وبعد ضغط من محمود البحر على مدافع الإمارات وتشتيت خاطئ، استطاع ورد السلامة من تسجيل هدف تقليص الفارق بتسديدة على يسار الحارس.

وكاد طحنون الزعابي أن ينهي المباراة مبكرا في الدقيقة 79 بتسديدة صاروخية ارتدت من القائم الأيمن.

المباراة في الدقائق الأخيرة شهدت فرصا عديدة.

وفي الدقيقة 85 تحصل محمود خميس لاعب الإمارات على بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، انفرد خليل إبراهيم بالحارس السوري وسدد كرة ضعيفة استطاع المدافع أن يشتتها في الوقت المناسب قبل أن تسكن الشباك.

وبعد 4 دقائق تحصل محمود خميس على بطاقة صفراء ثانية تلقى على إثرها البطاقة الحمراء.

وأصبح خميس ثاني لاعب يتعرض للطرد في كأس العرب بعد ياسر قاسم لاعب العراق أمام عمُان اليوم.

وكاد المنتخب السوري أن يخطف تعادلا قاتلا في +96 لكن الرأسية تصدى لها علي خصيف مانحا عيال زايد أول ثلاث نقاط.

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